El PP de Coín continúa sin cumplir la sentencia del TSJA que equipara a las trabajadoras del SAD con el resto de emplead@s municipales, sin abonar las diferencias económicas generadas, sin compensar los excesos de jornada realizados por la plantilla y discriminando por misoginia al colectivo y ello mientras privatiza paulatinamente el SAD a través de una empresa privada que ya cuenta en Coín con 50 auxiliares, la mayoría de ellas sin acreditación profesional.

La manifestación del SAD de ayer, 25 de noviembre, por las calles céntricas de Coín, frente al maltrato del gobierno municipal a las mujeres del Servicio de Atención Domiciliaria se califica como un éxito por CGT y es el preámbulo de la protesta de hoy coincidiendo con el Pleno del Ayuntamiento de Coín en el que los grupos de la oposición ya han mostrado el apoyo a estas mujeres, rechazando el maltrato institucional y la discriminación que el equipo de gobierno sigue aplicando al SAD pese a la sentencia firme del alto tribunal andaluz.

El SAD no son Chachas, son trabajadoras sociosanitarias municipales que se ocupan de la atención de las personas dependientes en los domicilios de Coín, por más que el alcalde del PP se empeñe en despreciar y minusvalorar al colectivo, a la labor social que desempeñan y a las personas dependientes usuarias del servicio.