El SAD de Coín rechaza por unanimidad la propuesta del Ayuntamiento y acuerda movilizarse

La asamblea convocada por CGT, con la participación del 60 % de la plantilla, defiende la aplicación íntegra del convenio municipal y el carácter público del servicio. El sindicato solicitará ante el SERCLA la mediación previa a la huelga.

La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Coín, en Málaga, ha rechazado por unanimidad de las personas asistentes la propuesta del Ayuntamiento sobre sus condiciones laborales. La asamblea, convocada por CGT el viernes por la tarde-noche, también acordó iniciar movilizaciones contra la privatización del servicio y exigir el cumplimiento del convenio colectivo municipal.

En la reunión participó el 60 % de la plantilla del SAD. Las asistentes acordaron defender, con todos los medios legales a su alcance, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, según explica CGT, condenó al Ayuntamiento de Coín a aplicar íntegramente el convenio colectivo al personal del servicio.

Defensa del convenio colectivo municipal

La sentencia obtenida por CGT anuló el acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno municipal del PP y los sindicatos CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento. Dicho acuerdo excluía a la plantilla del SAD del convenio colectivo del personal municipal para aplicarle el convenio sectorial andaluz.

CGT convocó la asamblea ante los reiterados incumplimientos del convenio y la discriminación que, según denuncia el sindicato, continúa sufriendo el personal del SAD respecto al resto de la plantilla municipal.

El sindicato también rechaza la propuesta trasladada por el Ayuntamiento al comité de empresa para regular mediante acuerdo una bolsa de horas y otras condiciones laborales. CGT considera que constituye un nuevo intento de apartar al SAD del convenio colectivo municipal cuya aplicación reconoce la sentencia.

Rechazo a la privatización del servicio

Durante la asamblea se abordó también la entrada de una empresa privada en la prestación del servicio, una decisión que CGT denuncia como una privatización progresiva de la ayuda a domicilio.

Asimismo, el sindicato sostiene que la mayoría del personal de esa empresa que presta el servicio carece de la acreditación profesional sociosanitaria correspondiente.

Las dos representantes de CGT en el comité de empresa y el secretario de Organización de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, invitado a la reunión, expusieron la situación y las propuestas municipales antes de la votación.

Mediación previa a la huelga

La asamblea rechazó por unanimidad la propuesta del Ayuntamiento y aprobó, también por unanimidad, iniciar movilizaciones contra la privatización y por la aplicación efectiva del convenio colectivo vigente.

En cumplimiento de estos acuerdos, CGT solicitará ante el SERCLA la mediación previa a la convocatoria de huelga en el SAD de Coín.

La plantilla reclama el respeto a sus condiciones laborales y la defensa de la ayuda a domicilio como servicio público.