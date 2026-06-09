La Universidad de Almería acoge el III Encuentro Intercultural desde Perspectivas Afrocentradas

La jornada abordará la agricultura intensiva, la guetización y las alternativas cooperativas en una provincia atravesada por el modelo agroindustrial y las migraciones.

La Universidad de Almería acogerá el próximo miércoles 10 de junio, a las 11:00 h, el III Encuentro Intercultural desde Perspectivas Afrocentradas, que se celebrará en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, en el marco del V Ciclo de Migraciones Sur-Norte.

Tras dos primeras ediciones dedicadas al acceso de jóvenes afrodescendientes a la universidad y a la identidad, el pensamiento panafricanista y la memoria de las diásporas africanas, esta tercera edición pone el foco en la agricultura intensiva, la guetización y las posibles alternativas desde el cooperativismo. La jornada propone abrir un espacio de análisis sobre una realidad especialmente vinculada al contexto social, económico y territorial de la provincia de Almería.

El encuentro contará con la participación de dos miembros de CASADEV, entidad senegalesa de desarrollo comunitario y comercio local en la región de Casamance. Intervendrán Boubacar Barry, sociólogo de la Universidad Assane Seck de Ziguinchor y especialista en formación, evaluación y acompañamiento de proyectos, y Ousmane Sambou, director de programas con amplia experiencia en desarrollo comunitario, cadenas de valor del anacardo y fortalecimiento organizacional.

También participará Seydou Diop Thiam, activista senegalés y portavoz de trabajadores agrícolas migrantes en Huelva. Su trayectoria está vinculada a la defensa de los derechos de las personas migrantes y a la denuncia de las condiciones de vida y trabajo en los asentamientos agrícolas.

La jornada incluirá además las intervenciones de Isabel Awa Mendy, estudiante del Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Granada, y Tainand Guimarães, abogada y doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería, cuyas áreas de interés son las migraciones, el feminismo y la raza.

Con esta tercera edición, el Encuentro Intercultural desde Perspectivas Afrocentradas consolida un espacio de diálogo entre universidad, sociedad civil, activismo y experiencias comunitarias afrodescendientes y migrantes. La iniciativa busca generar una reflexión crítica sobre la relación entre modelo productivo, desigualdad social, derechos, territorio y alternativas colectivas.

La actividad está organizada por CGT-UAL y Aisad Mbolo, con la colaboración del Vicerrectorado de Proyección Internacional, el CEMyRI, el Departamento de Psicología y la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería.

El encuentro está abierto a la comunidad universitaria y al público general. También podrá seguirse online a través del canal de YouTube de la Sala de Conferencias de Empresariales de la UAL.