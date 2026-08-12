Barricada de Papel nº 94: La playa que nadie ve

Ya está disponible el número 94 de Barricada de Papel, la publicación mensual de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla dedicada a dar voz a las luchas obreras de nuestra tierra.

En esta edición, titulada «La playa que nadie ve», conocemos el conflicto de las trabajadoras y los trabajadores del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga. Una lucha que comenzó reclamando seguridad, medios suficientes y condiciones dignas, y que terminó mostrando la precariedad sobre la que se sostiene un servicio público esencial.

El reportaje aborda las jornadas prolongadas bajo el sol, la ausencia de descansos efectivos, la falta de personal y equipamiento, las diferencias salariales y los despidos de integrantes del comité de huelga. También recoge la respuesta colectiva de una plantilla que decidió organizarse y defender tanto sus derechos como la seguridad de quienes utilizan las playas.

Salvar vidas no puede seguir considerándose un trabajo de verano. Es una profesión de emergencias y debe ser reconocida como tal.

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