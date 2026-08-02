A las Barrikadas» nº10: Nueva edición del boletín informativo de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla

Ya está disponible el número 10 de A las Barrikadas, el boletín informativo mensual de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, una publicación que recoge los principales conflictos laborales, movilizaciones sindicales y denuncias sociales que afectan a la clase trabajadora de nuestro territorio.

En esta nueva edición, el boletín centra buena parte de su atención en la huelga del sector logístico de Sevilla, mostrando el respaldo de la CGT a las miles de personas trabajadoras que han protagonizado este conflicto frente a la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de derechos y la represión sufrida durante las movilizaciones. Además, analiza el proceso de negociación del convenio colectivo y reivindica un modelo de sindicalismo basado en la participación directa de las plantillas y la toma de decisiones desde las asambleas.

El número incluye también información sobre las movilizaciones en Correos, la situación del dispositivo INFOCA tras los graves incendios forestales en Andalucía y las reivindicaciones del personal medioambiental andaluz. A ello se suma un amplio espacio dedicado a la salud laboral, con la presentación de la guía elaborada por CGT para prevenir el estrés térmico y combatir la siniestralidad laboral provocada por las altas temperaturas, así como el análisis de la impugnación judicial presentada por el sindicato contra el ERE de Glovo.

Con A las Barrikadas, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla mantiene su compromiso de ofrecer una herramienta de información propia, centrada en la realidad de los conflictos laborales y en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, dando voz a quienes rara vez encuentran espacio en los grandes medios de comunicación.

Puedes consultar y descargar el número 10 de barrikada