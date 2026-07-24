CGT Andalucía denuncia que el calor extremo es otra forma de explotación laboral

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla ha hecho público un nuevo comunicado en el que denuncia las consecuencias que las sucesivas olas de calor están teniendo sobre la clase trabajadora y responsabiliza al modelo económico y a la falta de prevención de riesgos laborales de poner en peligro la salud y la vida de miles de personas trabajadoras.

En el documento, la organización sindical sostiene que el incremento de las temperaturas no puede tratarse como una anomalía pasajera, sino como una realidad estructural frente a la que empresas y administraciones continúan actuando de forma insuficiente. CGT reclama la aplicación efectiva de la normativa preventiva, la reorganización de las jornadas de trabajo durante los episodios de calor extremo, la evaluación de los riesgos por estrés térmico y el cumplimiento de todas las medidas de protección previstas en la legislación vigente.

Asimismo, el comunicado alerta de que los incendios, las muertes relacionadas con el calor y el aumento de los riesgos psicosociales forman parte de una misma realidad que afecta especialmente a la clase trabajadora, reclamando una respuesta contundente tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas.

Puedes consultar el comunicado íntegro en el documento adjunto.