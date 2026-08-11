Varios días de huelga en el aeropuerto de Málaga.

El comité de huelga acudirá este mediodía a la reunión convocada por Ecolimpieza Facility Services con el objetivo de alcanzar un acuerdo serio y de aplicación inmediata que dé respuesta a los motivos que mantienen la huelga indefinida de la plantilla de limpieza de aeronaves en el aeropuerto de Málaga.

El comité de huelga ha sido convocado por Ecolimpieza Facility Services a mediodía de hoy para abordar los diferentes motivos que han llevado a la plantilla a una huelga indefinida que cumple ya cinco días.

La convocatoria llega después de cinco jornadas de conflicto laboral en las que CGT viene denunciando las condiciones de trabajo de la plantilla, la falta de medios adecuados para garantizar la higiene y salubridad, la sobrecarga de trabajo, la precariedad y el incumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente por la empresa.

La huelga afecta a numerosas aerolíneas

Las compañías de servicios de asistencia en tierra afectadas por la huelga son Menzies Aviation y Avispartner, que prestan servicio a diferentes aerolíneas que operan desde el aeropuerto de Málaga.

Entre ellas se encuentran Gulf Air, Royal Air Maroc, Aegean Airlines, Transavia Netherlands, Electra Airways, Eurowings, Arkia Airlines, Malta Air, AirBaltic, Wizz Air y Air Cairo.

La huelga también está repercutiendo en la limpieza de numerosas oficinas de compañías aéreas situadas en el aeropuerto malagueño, entre ellas las de easyJet.

Denuncias por sustitución de trabajadoras en huelga

El balance de estos primeros cinco días de huelga incluye denuncias ante la Inspección de Trabajo y acciones judiciales por la presunta sustitución de trabajadoras en huelga mediante responsables del centro de trabajo que estarían realizando ahora las tareas correspondientes.

CGT viene denunciando estas actuaciones mientras continúa alertando de una situación especialmente grave relacionada con las condiciones higiénicas en las que se desarrollan determinadas operaciones de limpieza y mantenimiento de las aeronaves.

CGT alerta sobre las condiciones de higiene y salubridad

Uno de los principales motivos de la huelga es la ausencia de duchas y aseos adecuados a disposición de la plantilla.

Ecolimpieza Facility Services continúa sin facilitar duchas a las personas trabajadoras, pese a que entre sus funciones se encuentra el vaciado de las letrinas de las aeronaves y, posteriormente, el repostaje de agua potable.

Para CGT, realizar ambas operaciones sin disponer de instalaciones adecuadas que permitan garantizar previamente la higiene de las trabajadoras supone una situación incompatible con las garantías de higiene y salubridad que deben existir en este tipo de servicios.

El sindicato denuncia que esta situación se mantiene para evitar asumir el coste del canon establecido por AENA para disponer de baños, aseos y duchas para la plantilla.

CGT señala, además, que las compañías aéreas que reciben estos servicios conocen esta situación y, pese a ello, continúan sin adoptar medidas suficientes ante la gravedad de los hechos denunciados.

Sobrecarga de trabajo, precariedad y falta de plantilla

La higiene y la salubridad constituyen uno de los principales motivos de la huelga convocada por CGT para la plantilla de limpieza de aeronaves del aeropuerto de Málaga, pero no son los únicos.

La organización sindical denuncia también una importante sobrecarga de trabajo, parcialidad, precariedad laboral y diferentes abusos laborales, en un contexto en el que Ecolimpieza pretende ampliar su presencia en el sector aeroportuario reduciendo costes a costa de las condiciones laborales de su plantilla.

A ello se suma la falta de incremento de personal pese al aumento de las cargas de trabajo.

CGT considera especialmente grave que esta situación pueda terminar repercutiendo no solo sobre las trabajadoras, sino también sobre las condiciones de higiene de los servicios prestados a las personas pasajeras de las compañías que han contratado a Ecolimpieza.

Un acuerdo anterior que Ecolimpieza no habría cumplido

El conflicto actual tiene además un importante antecedente.

CGT denuncia el incumplimiento del acuerdo que permitió desconvocar una huelga anterior en julio de 2025, mediante el cual Ecolimpieza se comprometió a solucionar algunos de los mismos problemas que han provocado la actual convocatoria.

Transcurrido aproximadamente un año, la representación legal de las personas trabajadoras sostiene que la empresa no ha dado cumplimiento efectivo a aquellos compromisos.

Durante este periodo, la representación de CGT ha remitido reiterados escritos y solicitudes reclamando que se ejecutase lo acordado y que se incrementase la plantilla para responder al aumento de las cargas de trabajo.

CGT exige un acuerdo serio y de aplicación inmediata

El comité de huelga acudirá a la reunión convocada por Ecolimpieza con un objetivo claro: alcanzar un acuerdo serio, verificable y que comience a ejecutarse de inmediato.

La experiencia del acuerdo alcanzado en julio de 2025 hace que la representación de las trabajadoras considere insuficientes nuevas promesas que puedan volver a quedar pendientes durante meses.

Tras cinco días de huelga indefinida, CGT espera que Ecolimpieza acuda a la reunión dispuesta a ofrecer soluciones concretas a las reivindicaciones de la plantilla.

Seguiremos informando.