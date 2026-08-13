LA CASIKA NO SE TOCA: 29 AÑOS DE AUTOGESTIÓN FRENTE AL DESALOJO

La Casika es un Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) situado en Móstoles (Madrid) que, desde 1997, ha servido como espacio de encuentro, cultura, organización y lucha para diferentes generaciones y movimientos sociales. Durante casi tres décadas ha construido desde la autogestión un lugar abierto a iniciativas sociales, políticas y culturales, convirtiéndose en uno de los espacios autogestionados históricos de la Comunidad de Madrid.

El próximo 6 de octubre de 2026, La Casika afrontará una nueva amenaza de desalojo. Casi 29 años después de que este espacio comenzara su andadura en Móstoles, vuelve a estar amenazado uno de los referentes históricos de la autogestión y los movimientos sociales de la ciudad.

La historia de La Casika comienza en 1997. Desde entonces, sus paredes han acogido conciertos, talleres, encuentros, actividades culturales y políticas, iniciativas de apoyo mutuo y multitud de colectivos y luchas sociales.

Pero La Casika es mucho más que el edificio que ocupa. Durante casi tres décadas ha sido un lugar para encontrarse, organizarse y construir desde abajo, estrechamente vinculado al barrio, a la clase trabajadora y a quienes defienden otras formas de construir comunidad al margen de las lógicas del mercado.

29 AÑOS RESISTIENDO

La amenaza actual no es la primera. La historia de La Casika está marcada por diferentes intentos de desalojo, procedimientos judiciales y campañas en defensa del espacio.

Y, pese a todo, La Casika continúa ahí.

Son casi 29 años de resistencia, autogestión, cultura popular, solidaridad y memoria colectiva. Ahora, según ha comunicado la propia Asamblea de La Casika, el procedimiento ha llegado a un momento decisivo y el 6 de octubre está señalado como fecha para el desalojo.

No estamos hablando únicamente de cerrar un edificio. Estamos hablando de poner en riesgo un espacio construido colectivamente durante casi tres décadas y de intentar borrar una parte de la memoria de quienes han demostrado que es posible organizarse sin pedir permiso.

Esta nueva amenaza llega, además, en un contexto marcado por el auge de posiciones fascistas, reaccionarias y autoritarias en el Estado español y de discursos que criminalizan la protesta, la okupación y las formas de organización que escapan a las lógicas institucionales y del mercado. Y ocurre, paradójicamente, bajo el denominado durante años como «Gobierno más progresista de la historia», mientras espacios populares y autogestionados continúan enfrentándose a desalojos, especulación y criminalización.

Frente al individualismo y la mercantilización de nuestras ciudades, la autogestión, el apoyo mutuo y la organización colectiva siguen siendo herramientas imprescindibles de resistencia.

LA CASIKA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

La Casika ha anunciado una campaña de solidaridad y movilización de cara al desalojo.

Los días 11 y 12 de septiembre habrá conciertos y actividades coincidiendo con las fiestas de Móstoles, y los días 25 y 26 de septiembre se celebrarán nuevas actividades en apoyo al espacio.

El 3 de octubre está prevista una manifestación que finalizará en La Casika, seguida de una fiesta. Tres días después, el 6 de octubre, llegará la fecha señalada para el desalojo.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla queremos contribuir a extender la solidaridad con La Casika. Animamos a difundir las convocatorias y participar en las actividades y movilizaciones que se desarrollarán durante septiembre y octubre.

Para conocer las próximas convocatorias, actividades y novedades sobre la campaña frente al desalojo, puedes seguir directamente a La Casika CSOA a través de su perfil oficial de Instagram: @lacasika.csoa.

Porque 29 años de historia, lucha y organización colectiva no desaparecen con una orden de desalojo.

Como recuerda la Asamblea de La Casika en uno de sus comunicados ante esta nueva amenaza: