4D: CGT participará en la manifestación del 30Nov en Sevilla

mani4D
  • 26/11/2025

CGT Andalucía confirma su participación activa en la manifestación convocada por la Plataforma 4D, que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en Sevilla, con salida desde la Puerta de la Carne y finalización en San Telmo.

Esta movilización anticipa la conmemoración del 46º aniversario del histórico 4 de diciembre de 1977, día en que los andaluces y andaluzas salieron masivamente a las calles para reclamar libertad, justicia social y reconocimiento como pueblo. Aquella jornada marcó un hito en la lucha por la dignidad y el autogobierno de Andalucía, sentando las bases para una reivindicación que hoy, más que nunca, exige renovarse y profundizarse.

Bajo el lema “Por la soberanía, lo público y la paz”, la Plataforma 4D vuelve a convocar a la ciudadanía andaluza a salir a las calles para reivindicar un modelo de país justo, libre y solidario. En un contexto de aumento del gasto militar, recortes en servicios esenciales y precarización generalizada, esta cita recupera el espíritu combativo y unitario de aquel diciembre del 77.

Reafirmamos nuestro compromiso con una Andalucía soberana, con servicios públicos universales y de calidad, con una educación pública y laica, y con una política exterior basada en la paz, la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

Animamos a todas las afiliadas, afiliados y simpatizantes a sumarse a esta jornada de reivindicación colectiva, que no solo mira al pasado con orgullo, sino que construye futuro desde la movilización, la memoria y la esperanza.

¡Viva el 4 de diciembre!
¡Viva Andalucía libre!

CGT Andalucía
Sevilla, 26 de noviembre de 2025

