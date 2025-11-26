4D: CGT participará en la manifestación del 30Nov en Sevilla

CGT Andalucía confirma su participación activa en la manifestación convocada por la Plataforma 4D, que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en Sevilla, con salida desde la Puerta de la Carne y finalización en San Telmo.

Esta movilización anticipa la conmemoración del 46º aniversario del histórico 4 de diciembre de 1977, día en que los andaluces y andaluzas salieron masivamente a las calles para reclamar libertad, justicia social y reconocimiento como pueblo. Aquella jornada marcó un hito en la lucha por la dignidad y el autogobierno de Andalucía, sentando las bases para una reivindicación que hoy, más que nunca, exige renovarse y profundizarse.

Bajo el lema “Por la soberanía, lo público y la paz”, la Plataforma 4D vuelve a convocar a la ciudadanía andaluza a salir a las calles para reivindicar un modelo de país justo, libre y solidario. En un contexto de aumento del gasto militar, recortes en servicios esenciales y precarización generalizada, esta cita recupera el espíritu combativo y unitario de aquel diciembre del 77.

Reafirmamos nuestro compromiso con una Andalucía soberana, con servicios públicos universales y de calidad, con una educación pública y laica, y con una política exterior basada en la paz, la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

Animamos a todas las afiliadas, afiliados y simpatizantes a sumarse a esta jornada de reivindicación colectiva, que no solo mira al pasado con orgullo, sino que construye futuro desde la movilización, la memoria y la esperanza.

¡Viva el 4 de diciembre!

¡Viva Andalucía libre!

CGT Andalucía

Sevilla, 26 de noviembre de 2025