Barricada de Papel nº 90 – Glovo: cuando la innovación era explotación

Nuevo número de Barricada de Papel donde analizamos el modelo de Glovo: falsa flexibilidad, control del algoritmo, sanciones, accidentes laborales y un ERE que confirma la precariedad del sector.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla presentamos un nuevo número de Barricada de Papel centrado en el modelo laboral de plataformas como Glovo, donde la supuesta innovación esconde una realidad de precariedad, control y vulneración de derechos.

El documento analiza cómo la “flexibilidad” se convierte en una herramienta de control, cómo el algoritmo actúa como patrón y cómo la ausencia de centros de trabajo dificulta la organización de lⒶs trabajadoras.

También se abordan cuestiones clave como la siniestralidad laboral, el aumento de sanciones y el impacto del nuevo ERE que podría afectar a unas 750 trabajadoras en todo el Estado.

Frente a este modelo, CGT continúa impulsando la organización colectiva como única respuesta real ante la explotación