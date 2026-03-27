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Barricada de Papel nº 90 – Glovo: cuando la innovación era explotación

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  • 27/03/2026
Nuevo número de Barricada de Papel donde analizamos el modelo de Glovo: falsa flexibilidad, control del algoritmo, sanciones, accidentes laborales y un ERE que confirma la precariedad del sector.
Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla presentamos un nuevo número de Barricada de Papel centrado en el modelo laboral de plataformas como Glovo, donde la supuesta innovación esconde una realidad de precariedad, control y vulneración de derechos.
El documento analiza cómo la “flexibilidad” se convierte en una herramienta de control, cómo el algoritmo actúa como patrón y cómo la ausencia de centros de trabajo dificulta la organización de lⒶs trabajadoras.
También se abordan cuestiones clave como la siniestralidad laboral, el aumento de sanciones y el impacto del nuevo ERE que podría afectar a unas 750 trabajadoras en todo el Estado.
Frente a este modelo, CGT continúa impulsando la organización colectiva como única respuesta real ante la explotación
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SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

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