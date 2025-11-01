Embarazada, pluriempleada y desprotegida: el caso de Patricia

Barricada de Papel Nº 85 — 31 de octubre de 2025
La historia de Patricia —nombre ficticio— pone rostro a una injusticia que muchas mujeres sufren en silencio: la de ser pluriempleadas, precarias y además ignoradas por las mutuas cuando más necesitan protección.
A las 32 semanas de embarazo y con diagnóstico de alto riesgo, Patricia sigue trabajando porque cuatro de las cinco mutuas de sus empresas se niegan a reconocer la situación de “riesgo durante el embarazo”.
En este nuevo número de Barricada de Papel, denunciamos la deshumanización de un sistema que convierte el derecho a una maternidad segura en una batalla burocrática.
Porque ninguna vida debería ponerse en peligro por intereses económicos.
❤️🖤 Lee y descarga el artículo completo de Barricada de Papel Nº 85 aquí.