Embarazada, pluriempleada y desprotegida: el caso de Patricia

  • 01/11/2025

Barricada de Papel Nº 85 — 31 de octubre de 2025

La historia de Patricia —nombre ficticio— pone rostro a una injusticia que muchas mujeres sufren en silencio: la de ser pluriempleadas, precarias y además ignoradas por las mutuas cuando más necesitan protección.
A las 32 semanas de embarazo y con diagnóstico de alto riesgo, Patricia sigue trabajando porque cuatro de las cinco mutuas de sus empresas se niegan a reconocer la situación de “riesgo durante el embarazo”.

En este nuevo número de Barricada de Papel, denunciamos la deshumanización de un sistema que convierte el derecho a una maternidad segura en una batalla burocrática.
Porque ninguna vida debería ponerse en peligro por intereses económicos.

❤️🖤 Lee y descarga el artículo completo de Barricada de Papel Nº 85 aquí.

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

