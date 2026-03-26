La lacra de la siniestralidad laboral en Andalucía, Ceuta y Melilla vuelve a visualizarse este 27 de marzo

Como cada último viernes de mes impar, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla denunciará públicamente la silenciosa epidemia provocada por los accidentes laborales y la gravísima situación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Desde CGT señalamos la responsabilidad de la Inspección de Trabajo y de las mutuas, tanto por la falta de medios como por el papel que desempeñan, devaluando el derecho a la salud laboral en beneficio de empresas incumplidoras de la normativa preventiva.

Andalucía continúa liderando el ranking de muertes en el trabajo. En 2025 se registraron 103.584 accidentes laborales, de los cuales 1.032 fueron graves y 121 personas fallecieron. De estas, 95 ocurrieron durante la jornada laboral y 26 “in itinere”. En Ceuta se contabilizaron 582 accidentes y en Melilla 479.

Desglose de muertes por provincias:

Sevilla (33), Málaga (23), Granada (14), Córdoba (13), Jaén (13), Almería (9), Cádiz (9) y Huelva (7).

La siniestralidad laboral se encuentra desbordada, con una media de un accidente cada hora laboral, motivada principalmente por la falta de control empresarial en materia preventiva y el desprecio hacia la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, denunciamos la invisibilización de esta problemática y el aumento de accidentes en sectores especialmente feminizados como la atención domiciliaria, la limpieza, la hostelería y el campo.