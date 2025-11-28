Incendio en Río San Pedro: una “transición ecológica” que quema al pueblo

La “transición ecológica” que nos prometen no es la que necesitan ni el planeta ni la clase trabajadora. Mientras hablan de futuro verde, sostenibilidad y modernización, la realidad que vivimos en nuestros barrios y centros de trabajo es muy distinta: incendios como el del Río San Pedro, redes eléctricas abandonadas, fondos europeos que nunca llegan a la gente y territorios enteros del Sur global saqueados para mantener un modelo que solo beneficia a lⒶs de siempre.

En este nuevo artículo de Barricada de Papel, analizamos cómo el capitalismo pinta de verde su propia avaricia, cómo la factura de esta transición recae sobre lⒶs trabajadoras y cómo, una vez más, se culpabiliza al pueblo mientras las grandes empresas continúan enriqueciéndose.

En CGT lo tenemos claro: no habrá justicia ecológica sin justicia social, y no habrá futuro digno si no nos organizamos para defenderlo juntas.

Aquí puedes leer el artículo completo y compartirlo en tus redes, asambleas y centros de trabajo. ✊🏴❤️