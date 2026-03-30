Accidente laboral mortal en Montefrío

El martes pasado, 24 de marzo de 2026, durante la jornada de trabajo en una finca del municipio de Montefrío (Granada), se produjo un accidente laboral mortal. El trabajador se encontraba haciendo tareas en un tractor en una zona de campo con desnivel. Por causas que se encuentran bajo investigación, el vehículo sufrió un vuelco que provocó el aplastamiento del conductor. La orografía del terreno y el peso de la maquinaria impidieron cualquier maniobra de autorrescate.

Al lugar del siniestro se desplazaron de forma inmediata dotaciones de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias. Tras las labores de excarcelación realizadas por los servicios médicos confirmaron su fallecimiento. Se procedióva informar a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social para el inicio del protocolo judicial.

Es muy preocupante este tipo de accidentes ya que es el tercero que se produce en Andalucía en poco tiempo, después del ocurrido el 13 de marzo a un hombre de 50 años al volcar el tractor con el que trabajaba en una finca de Valencina de la Concepción y el que se produjo dos días después por la caída de un trabajador con su tractor por un barranco en la localidad de Fuente-Tójar (Córdoba).

El mismo día martes 24 de marzo, aproximadamente a las 14:40 horas, se registró un siniestro vial calificado como accidente laboral en el kilómetro 23 de la carretera A-339, dentro del término municipal de Priego de Córdoba.

Un trabajador de 42 años, que se encontraba realizando su actividad profesional, sufrió una colisión contra otro vehículo, dejándolo atrapado. En la emergencia se contó con la participación de los Bomberos de Priego, quienes liberaron al herido. Tras ser estabilizado el trabajador fue trasladado de urgencia con pronóstico grave a un centro hospitalario. La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión.

En estos siniestros las medidas técnicas y organizativas necesarias son las siguientes:

Contra el vuelco de tractores la protección del trabajador es la medida fundamental. Toda maquinaria debe estar equipada con una cabina rígida o un arco de seguridad homologado. Estas estructuras garantizan un espacio de supervivencia para el conductor si el vehículo vuelca, sin embargo el arco es inútil si no se usa el cinturón para mantener al trabajador dentro de la zona protegida por el armazón.

Aunque la protección sea lo mas importante, también se debería hacer una inspección del terreno donde se realizan las tareas, para identificar desniveles, zanjas o zonas de terreno inestable. Cuando hayan pendientes pronunciadas, se debe trabajar siempre en el sentido de la máxima pendiente (hacia arriba o hacia abajo) y nunca en transversal.

Como medida preventiva también se debería mantener el tractor con el máximo ancho de vía posible y utilizar contrapesos adecuados para bajar el centro de gravedad y aumentar la estabilidad.

En el caso de subcontratas o trabajos en fincas ajenas, es vital que exista una comunicación clara sobre los riesgos específicos del terreno entre el dueño de la explotación y el trabajador.

En cuanto a las medidas de prevención en seguridad vial la gestión de tiempos y evitar la fatiga son las mas importantes para proteger a los/as trabajadoras. Las empresas deben planificar las rutas permitiendo tiempos de descanso adecuados. La presión por cumplir horarios ajustados aumenta la velocidad y reduce la atención, factores clave en colisiones.

Realizar revisiones periódicas de frenos, neumáticos y sistemas de dirección, especialmente en vehículos de empresa es imprescindible y por supuesto la formación en conducción defensiva: anticipar riesgos en carretera, gestionar condiciones climáticas adversas y r eaccionar ante imprevistos de otros conductores.

Es obligación de las empresas implementar políticas estrictas de «cero uso del móvil» y dispositivos electrónicos, incluso con manos libres, durante los desplazamientos profesionales.

La vigilancia de la salud también cobra la mayor importancia al asegurar que los trabajadores realizan sus reconocimientos médicos para descartar patologías que puedan afectar a la conducción o al manejo de maquinaria pesada (visión, reflejos, fatiga crónica, etc).

En Sevilla, a 27 de marzo de 2026.

María Francisca del Oro Villora, Secretaría de Salud Laboral del Comité Confederal de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.