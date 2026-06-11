5.000 hectáreas de cenizas no van a enterrar las mentiras de los responsables políticos del INFOCA

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad con las vecinas y vecinos de Villanueva de los Castillejos, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y el resto de municipios golpeados por el incendio que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y obligado a desalojar a 370 personas. Este Nivel 2 de emergencia no es una catástrofe natural ineludible; es la consecuencia directa de años de abandono territorial, de una gestión que prioriza los focos mediáticos sobre la prevención real y de la dejadez de una administración que mira hacia otro lado mientras el monte arde.

Nuestra admiración, respeto y apoyo incondicional a los bomberos y bomberas forestales. Se juegan la vida, la salud y el futuro para salvar lo que la incompetencia política deja a merced de las llamas. Van al frente de una guerra desigual contra el fuego con las armas que pueden, mientras los responsables de Junta de Andalucía brillan por su ausencia en los puestos de mando reales o su presencia es únicamente testimonial.

Pero no vamos a permitir que Antonio Sanz y la maquinaria de propaganda del PP andaluz se laven las manos, ni que utilicen esta tragedia para darse baños de populismo y autobombo. La realidad es la que denuncia nuestro portavoz en el Infoca, Javier Alcántara, con una claridad meridiana que escuece a los despachos: “Es una falta de respeto pedir ayuda fuera teniendo la casa por barrer”.

Y la casa está por barrer. El dispositivo INFOCA está desmantelado, asfixiado por los recortes y sostenido milagrosamente por la dignidad de una plantilla precarizada. Mientras Sanz y los suyos se llenan la boca hablando de «eficacia», «excelencia» y «coordinación» en los telediarios y redes sociales, la realidad en el monte es otra muy distinta. El fuego no espera, pero la administración sí. Si el dispositivo estuviera reforzado, dimensionado y respetado, no estaríamos pidiendo auxilio a otras comunidades autónomas.

Aquí dentro, la realidad es que se exige profesionalidad, entrega y sacrificio, pero se responde con miseria:

Plantillas incompletas que obligan a doblar turnos hasta el agotamiento físico y a asumir riesgos innecesarios. Medios materiales insuficientes que dificultan una respuesta rápida, lastrando la eficacia real sobre el terreno. Condiciones laborales indignas para quienes sostienen un servicio esencial. Exigen heroicidad a cambio de precariedad.



No se puede hablar de prevención cuando se recorta en personal y en formación. No se puede pedir ayuda fuera cuando dentro no se ha hecho lo mínimo. Las campañas de marketing institucional del PP no apagan fuegos; solo sirven para ocultar el desguace de un servicio público fundamental.

Desde CGT-Infoca y CGT-A exigimos soluciones inmediatas y el cese de la propaganda:

Refuerzo urgente de las plantillas y cubrición al 100% de las vacantes. Dotación adecuada de medios materiales para la época de alto riesgo y todo el año. Estabilidad laboral real para todo el personal. Basta de temporeros desechables; el INFOCA exige profesionales estables. Planificación preventiva seria, pública y dotada presupuestariamente, alejada de los parches electoralistas.



Las 5.000 hectáreas quemadas en Huelva son la firma de la incompetencia y la avaricia del PP. No permitiremos que conviertan el sacrificio de los trabajadores en su cortina de humo. Seguiremos denunciando hasta que la verdad se imponga a su propaganda.

CGT Andalucia, Ceuta y Melilla