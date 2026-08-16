DESCONVOCADA LA HUELGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CGT ha procedido a desconvocar la huelga prevista para la Feria de Málaga en el Centro Municipal de Emergencias (CME), tras la evaluación de la situación por parte de su afiliación.

Aunque, una vez más, se demuestra la falta de fiabilidad de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Málaga y, en concreto, por el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, quien aseguraba que para el 15 de julio se habría hecho público el nuevo pliego de condiciones para la gestión telefónica del 080 y 092, ha transcurrido ya más de un mes desde la fecha anunciada y no hay ni rastro del mismo, ni mucho menos de todas las mejoras cacareadas.

La afiliación a CGT ha valorado no continuar con la huelga por los siguientes motivos:

Los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía , cuando entendemos que no son preceptivos, como había sucedido en ocasiones anteriores, y que están pendientes de sentencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

, cuando entendemos que no son preceptivos, como había sucedido en ocasiones anteriores, y que están pendientes de sentencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La aplicación por parte de EULEN del decreto de servicios mínimos de manera arbitraria y abusiva , cuestión que se encuentra pendiente de juicio en los Juzgados de lo Social de Málaga.

, cuestión que se encuentra pendiente de juicio en los Juzgados de lo Social de Málaga. La falta de implicación y apoyo de las personas afiliadas a otros sindicatos, por lo que la afiliación a CGT no quiere soportar en solitario el coste de la huelga ni que se genere mal ambiente en el centro de trabajo con quienes no la secundarían.

Estos tres son los principales motivos por los que se desconvoca una huelga más que necesaria, mucho más tras la tomadura de pelo de los representantes del Ayuntamiento. Pero el 50 % de la plantilla no puede asumir la lucha en solitario mientras el otro 50 % la boicotea y sigue creyendo en los prestidigitadores municipales.

CGT continúa su camino a la espera de que las sentencias vayan poniendo las cosas en su sitio, EULEN vea prorrogado su contrato ante la falta de licitación y el resto de la plantilla lo vea con sus propios ojos y recapacite sobre la oportunidad perdida de dejar de ser esclav@s del telemarketing en 2026.

EULEN y el Ayuntamiento de Málaga saben que CGT no se rinde.