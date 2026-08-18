GRABA A TU JEFE: porque las palabras se las lleva el viento. Las pruebas, no.

«Yo nunca dije eso».

«Eso no fue lo que se habló».

«Has entendido mal».

«Nadie te dio esa orden».

¿Cuántas veces hemos escuchado alguna de estas frases en el trabajo?

Una reunión con tu jefe. Una conversación con un encargado. Una llamada con Recursos Humanos. Una orden verbal que después nadie reconoce haber dado.

Por eso lanzamos un mensaje sencillo: GRABA A TU JEFE.

Pero hagámoslo con cabeza y conociendo nuestros derechos.

¿PUEDO GRABAR UNA CONVERSACIÓN SIN AVISAR?

Como regla general, una persona puede grabar una conversación en la que participa sin vulnerar, por ese solo hecho, el secreto de las comunicaciones.

Esto significa que si mantienes una conversación con tu jefe, un encargado, un supervisor, la dirección o Recursos Humanos, el hecho de que la otra persona no haya sido advertida previamente de la grabación no convierte automáticamente esa grabación en ilícita.

La doctrina constitucional viene diferenciando desde hace décadas entre grabar una conversación propia y captar comunicaciones ajenas. La STC 114/1984 constituye una referencia fundamental en esta materia.

Ahora bien, esto no significa que cualquier grabación, cualquiera que sea su contenido, circunstancias o utilización posterior, quede automáticamente libre de otros límites jurídicos. También pueden entrar en juego otros derechos, especialmente el derecho a la intimidad.

NO ES LO MISMO GRABAR UNA CONVERSACIÓN LABORAL QUE LA VIDA PRIVADA DE ALGUIEN

La diferencia es importante.

No es lo mismo grabar a tu jefe mientras te insulta, te amenaza con una sanción, te comunica que va a sancionarte, te da una orden o mantiene contigo una conversación relacionada con tus condiciones de trabajo, que captar conversaciones ajenas o aspectos estrictamente personales de su vida privada.

En el primer caso, la grabación puede servir para acreditar hechos que te afectan directamente y defender tus derechos. En el segundo, pueden entrar en juego derechos como la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

Por eso, la clave no es simplemente quién aparece en la grabación. Importa que formes parte de la conversación, qué se está grabando, las circunstancias en las que se produce y el uso que posteriormente se haga de ella.

SÍ, TAMBIÉN HABLAMOS DE RECURSOS HUMANOS

El despacho de Recursos Humanos no es una zona libre de pruebas.

Una reunión con RR. HH., dirección, un responsable, encargado o supervisor puede acabar teniendo una enorme importancia.

Puede tratarse de una sanción, una amenaza de sanción, un cambio de puesto, una modificación de funciones, una orden de trabajo, presiones, un conflicto laboral, una posible situación de acoso o cualquier otra decisión que pueda afectar a tus derechos.

Y cuando meses después aparezca el inevitable:

«Nosotros nunca dijimos eso».

Puede existir una prueba de lo que realmente ocurrió.

TU PALABRA CONTRA LA SUYA

Este es precisamente uno de los grandes problemas de las relaciones laborales.

La empresa tiene departamentos de Recursos Humanos, responsables, asesores, documentación, informes, correos electrónicos, registros y expedientes.

Mientras tanto, determinadas instrucciones o decisiones que afectan directamente a una persona trabajadora siguen transmitiéndose verbalmente.

Y después:

«Eso nunca se dijo».

«Lo entendiste mal».

«Nadie te dio esa orden».

«Nunca te amenazamos con sancionarte».

Una grabación puede resultar especialmente relevante para acreditar posteriormente lo que realmente se dijo.

Eso no significa que una grabación vaya a ser admitida o considerada decisiva automáticamente en cualquier procedimiento. Su licitud, pertinencia y valoración dependerán de las circunstancias concretas.

GRABAR NO ES ESPIAR

También debemos establecer una línea roja muy clara.

Esta campaña no invita a espiar a nadie.

No hablamos de dejar un teléfono escondido en un despacho para escuchar qué dicen otras personas cuando tú no estás presente.

No hablamos de interceptar conversaciones ajenas.

No hablamos de intentar conocer aspectos de la vida privada de nuestros responsables.

Hablamos de algo mucho más sencillo:

Conservar una conversación de la que tú mismo formas parte cuando lo que se está diciendo puede resultar importante para defender tus derechos.

⚠️ GRABAR NO SIGNIFICA PODER PUBLICAR

Esta diferencia es fundamental.

Que una grabación pueda haberse obtenido lícitamente no significa que tengamos derecho a publicarla libremente.

Conservar una grabación para utilizarla, cuando proceda, como prueba ante un juzgado o ponerla a disposición de la Inspección de Trabajo, de nuestra representación sindical o de nuestros asesores jurídicos es una cuestión.

Subirla a una red social, difundirla públicamente o compartirla indiscriminadamente es otra muy diferente.

En ese momento pueden entrar en juego la intimidad, la protección de datos y otros derechos.

GRABAR PARA DEFENDERTE NO ES LO MISMO QUE GRABAR PARA DIFUNDIR.

LA EMPRESA GUARDA PRUEBAS. TÚ TAMBIÉN PUEDES PROTEGERTE.

Las empresas documentan.

Las empresas archivan.

Las empresas realizan informes.

Las empresas guardan correos.

Las empresas conservan registros.

Las empresas elaboran expedientes.

Las personas trabajadoras también debemos conocer las herramientas legales que tenemos para proteger nuestros derechos.

No se trata de vivir permanentemente con una grabadora encendida.

Se trata de saber que, cuando afrontamos una conversación laboral especialmente delicada, no necesariamente tenemos que resignarnos a que mañana nuestra palabra sea la única prueba frente a la versión de la empresa.

🔴⚫ GRABA A TU JEFE

Si la conversación puede afectar a tus derechos, protege las pruebas.

Conoce tus derechos.

Guarda las pruebas.

Defiéndete.

Este artículo ofrece información general y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. La licitud, admisión y valoración de una grabación dependerán de las circunstancias en las que haya sido obtenida, de su contenido y de la utilización que se haga de ella.