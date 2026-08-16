Algunos deberían matizar: todo mi reconocimiento a los Bomberos Forestales de INFOCA, de puertas para afuera.

Llevamos una semana con el que es ya uno de los grandes incendios registrados en Andalucía más grandes de su historia. Los Bomberos Forestales solo podemos mostrar impotencia e indignación al contemplar cómo este incendio avanza sin piedad, arrasándolo todo y tirando por tierra gran parte del esfuerzo de todos los intervinientes por frenar este desastre.

Bajo un espíritu de entrega, los trabajadores de INFOCA se dejan la piel en turnos donde la larga extensión de jornada es la norma y el descanso entre turnos no da para reponer el desgaste físico al que se enfrentan. Muchos están haciendo cientos de kilómetros para luchar contra las llamas en su rotación. Y estamos seguros de que todos lo hacen de buena gana y con ansias de poner su granito de arena para parar este gran incendio.

Lejos de lo que debería entenderse como el reconocimiento hacia la vocación de INFOCA, los profesionales se enfrentan a una realidad muy diferente.

Por ejemplo, tenemos a muchísimos compañeros con dos o tres mudas de EPI únicamente. Muchos han estado todos los días en este incendio sin que la Agencia cumpla con el Real Decreto 773/1997 sobre utilización de EPI y el Real Decreto 665/1997, y desinfecte nuestra ropa de agentes cancerígenos.

Tenemos el dispositivo lejos de contar con los medios completos y con torres de vigilancia vacías. La barbarie llega cuando a conductores de camiones autobomba los tienen hasta 17 horas de trabajo en el turno, con un solo componente por vehículo, y además se tienen que desplazar más de una hora desde la zona de intervención, conduciendo bajo esa carga brutal de trabajo, arrastrada después de varios turnos de actuación y con una gran fatiga acumulada. Cabe recordar que, en lo que llevamos de año, hemos tenido ya seis accidentes graves con autobomba, el último en este incendio, y que CGT tiene esta situación bajo Inspección de Trabajo.

Hemos pasado escasez de suministro de agua potable, lo que ha ocasionado a varios bomberos golpes de calor. En un caso se activó el protocolo de evacuación, que tardó en producirse más de dos horas desde la petición, según nos consta, por desconocimiento del protocolo por parte de los responsables.

El colmo lo encontramos cuando compañeros nos envían lo que conocemos como avituallamiento: llegan partidas de bocadillos pasados, bandejas congeladas y otras caducadas.

Avituallamiento entregado a los bomberos forestales.

Nuestro trabajo tiene un alto desgaste calórico. Muchos de nosotros estamos actuando y estamos a merced de la Agencia en cuanto al abastecimiento de agua y comida, ya que no somos de la provincia y se nos moviliza para la atención de estas grandes emergencias —lo que hacemos con todo el ánimo y voluntad profesional—. A la hora de reponer fuerzas, nos dan estos alimentos. Comprenderíamos esta situación al inicio de la emergencia, pero no tras una semana desde que se inició.

Bajo estas condiciones nos encontramos, con una dejadez institucional sin precedentes y que nadie en el dispositivo recuerda. Sin embargo, todo el mundo tiene que tener clara una cosa: con o sin apoyo de nuestros responsables, los Bomberos Forestales vamos a darlo todo por preservar, proteger y defender nuestro patrimonio natural.

Sección Sindical CGT EMA-INFOCA Andalucía

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