Continúa la huelga de socorristas en las playas de Málaga

Se cumplen once semanas consecutivas de huelga en el servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga y la empresa concesionaria continúa realizando todo tipo de tropelías hacia el servicio mientras el Ayuntamiento y su equipo de Gobierno consiente que se incumpla el contrato en un claro acto de prevaricación administrativa.

La tozuda realidad de la situación con torres vacías, falta de rescatadores, falta de dotación de epi’s, falta de salas de descanso, contrataciones irregulares y durante la huelga, despidos al comité de huelga, falta de llamamiento a fijos discontinuos para disuadir los efectos de la huelga, delitos ecológicos por Repostaje de las motos a pie de playa…están llevando a una situación límite que debiera llevar, de no ser pagadas, a la pérdida de la Q de calidad y de las banderas azules de las playas de la capital de la costa del Sol, mientras que el Sr. De la Torre y su concejala Teresa Porras y todo el séquito de barrigas agradecidas que les acompañan permanecen impasibles aunque siendo conocedores de la grave crisis en las playas de la mano de su empresa amiga, la UTE concesionaria formada por SSGA y Atlantic.

SSGA y Atlantic Emergency pertenecen ambas al grupo SSG, cuyo accionista mayoritario es el fondo capital riesgo Asterion Industrial Partners y es la empresa con fuerte vínculo con el PP andaluz a la que Juanma Moreno le está dando el transporte sanitario de nuestra comunidad autónoma a través de privatización del servio de ambulancias a cambio de millonarios beneficios.

Frente a esos poderes fácticos desde las instituciones y del fondo capital riesgo siguen luchando los socorristas y la CGT Málaga por hacer ver la realidad en las playas de Málaga, servicio en el que de existir una administración sería en el Ayuntamiento y no una trápala como Concejala del ramo, con su club de fans del gin tonic como asesores, se habría cesado a la empresa en base a la ley de contratos del sector público ante el incumplimiento reiterado del pliego de condiciones por SSG.

La huelga de CGT sigue hasta que fructifiquen los resultados a través de las denuncias ante inspección de trabajo y demandas ante el juzgado de lo social que esperan ser resueltas en los despachos de esos organismos públicos, sabiendo que más pronto que tarde van a empezar a surgir resoluciones y sentencias que obligarán al Ayuntamiento a curarse la miopía que practica frente a los impresentables gestores de SSG, a no ser que haya que empezar a llamarle corruptelas.

La lucha de David (socorristas CGT) frente a Goliat (Ayto de Málaga y SSG) sigue hasta que se destapen los negocios ocultos, prebendas o complicidades que se esconden tras la permisividad del incumplimiento del contrato de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga, queda verano aún para que la situación pueda llegar a ser mucho más caliente.

Los socorristas preparan para el 24 de julio una acción de visualización pública de lo que pasa en las playas de Málaga junto a una campaña de concienciación y denuncia de la ciudadanía sobre la situación y abandono que el Ayuntamiento les hace padecer en los arenales de la capital.