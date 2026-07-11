CGT-A expresa su consternación por el incendio de Los Gallardos y reclama más prevención y medios públicos

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla traslada su solidaridad y apoyo a las familias, amistades y personas allegadas de las once víctimas mortales del incendio forestal ocurrido en Los Gallardos, Almería. La organización reclama que las administraciones refuercen la prevención, la vigilancia forestal, los servicios de extinción y la protección civil.

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla ha expresado públicamente su profunda consternación ante el incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha causado once fallecimientos. Según recoge el comunicado, se trata del incendio más mortal registrado en Andalucía desde que existen datos.

Desde la organización trasladamos toda nuestra solidaridad, cariño y apoyo a las familias, amistades y compañeras de las personas fallecidas. Detrás de cada cifra hay una vida truncada, un proyecto roto y una comunidad que queda marcada por una tragedia de enormes dimensiones.

Lo sucedido vuelve a evidenciar que la protección de quienes trabajan y viven en nuestros territorios no puede depender de la improvisación, la falta de recursos o la suerte. La emergencia climática, el abandono de los entornos rurales, la precarización de los servicios públicos y la insuficiencia de medios destinados a la prevención y extinción de incendios generan escenarios de riesgo cada vez más graves.

CGT-A reclama que las administraciones públicas, en todos sus niveles, asuman la gravedad de lo ocurrido y actúen con responsabilidad. Es urgente reforzar la prevención y la vigilancia forestal, especialmente en las zonas más vulnerables, así como aumentar los recursos humanos y materiales destinados a la extinción de incendios y a la protección civil.

También resulta imprescindible garantizar una formación adecuada y unas condiciones laborales dignas para quienes trabajan en primera línea frente al fuego. La seguridad de estas plantillas no puede verse comprometida por la precariedad, la falta de personal o unos medios insuficientes.

La planificación territorial y medioambiental debe convertirse igualmente en una prioridad. La ausencia de una gestión adecuada no puede hacer que cada verano se transforme en una nueva situación de riesgo extremo.

La vida debe estar en el centro de las políticas públicas, de los presupuestos y de la gestión del territorio. No puede quedarse en una declaración vacía. Proteger a la población, a las plantillas de emergencias y al medio natural es una obligación que no admite excusas ni demoras.

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla seguirá defendiendo un modelo público de prevención y seguridad que cuide a las personas y al entorno, y que contribuya a evitar que tragedias como la ocurrida en Los Gallardos vuelvan a repetirse.

Consulta el comunicado completo.