Barricada de Papel: El precio de la “buena fe negociadora”

El nuevo número de Barricada de Papel analiza el reciente ERE de Glovo y las implicaciones que este conflicto tiene más allá de los 436 despidos anunciados. A través de sus páginas abordamos el avance de la externalización, el papel de las flotas dentro de la economía de plataforma, la evolución del modelo laboral de la empresa y las contradicciones que han marcado el proceso negociador.

Pero este artículo no pretende ser únicamente una crónica sobre Glovo. También es una reflexión sobre el futuro del trabajo, la precarización creciente de amplios sectores de la clase trabajadora y el papel que determinados modelos sindicales están desempeñando ante estos procesos de reestructuración empresarial.

Porque cuando la explotación cambia de forma, también debemos analizar cómo cambian las respuestas que se ofrecen frente a ella.

✊ Cuando negociar despidos se presenta como una victoria, conviene mirar más allá de los titulares.

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