El Ayto. de Coín (Málaga) recibirá carbón el 5 de enero.

CGT ha convocado concentración de protesta a mediodía del 5 de enero ante el Ayuntamiento de Coín por el incumplimiento tácito de la sentencia firme del TSJA que le condenó el pasado mes de septiembre a aplicar el convenio de su personal laboral al colectivo del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria).

Una sentencia firme ignorada

Como se recordará la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga sacó las vergüenzas al gobierno municipal del PP en Coín y a sus sindicatos cómplices mediante una sentencia condenatoria que ganó firmeza en octubre, al no ser recurrida, y en consecuencia debiera haberse hecho efectiva desde entonces para detener la discriminación de la plantilla del SAD, compuesta en el 99% por mujeres, situación ilegal que fue provocada por un acuerdo vergonzante entre el Ayto. y los sindicatos ugt y ccoo que ha sido anulado por ser discriminatorio y atentatorio contra el art. 14 de la Constitución Española (CE), conforme se recoge en la sentencia 1383/25 de la meritada sala del TSJA.

Victoria judicial del SAD en Coín

Las personas trabajadoras del SAD (servicio de atención domiciliaria) en Coín (Málaga) ganaron en vía judicial el derecho a que se les aplique el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Coín gracias a la citada sentencia que ratifica la del juzgado de lo social Número 4 de Málaga que da la razón a CGT frente al Gobierno Municipal y los sindicatos UGT y CCOO que actuaron como escudo protector del Ayuntamiento firmándole un innombrable acuerdo en perjuicio y discriminación de todo el colectivo de la Ayuda a domicilio de Coín, la mayoría mujeres.

Desprecio institucional y desacato

El “trío carabela” formado por Ayuntamiento de Coín y los dos sindicatos adláteres, ante la vergüenza pública de la condena judicial por la sentencia emanada del conflicto colectivo impugnatorio de CGT, continúan llevando a cabo la táctica del avestruz y tanto en el pleno municipal como en el comité de empresa se sigue sin abordar con rigor dar cumplimiento a una sentencia que debe resarcir tanto socialmente como económicamente al colectivo de cuidadoras, históricamente maltratado.

Por ello, ante el continuo desprecio del Ayto de Coín, como entidad pública, a las decisiones judiciales, mediante la sentencia que le condena, declarando “el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Coín es aplicable a todos los trabajadores que prestan servicios de ayuda a domicilio en la delegación de servicios del Ayuntamiento de Coín, tanto auxiliares de geriatría como personal técnico, es decir, trabajadores sociales y orientadores.” y su negativa hasta el momento a darle cumplimiento y aplicarla con el carácter retroactivo correspondiente, desde CGT no podemos seguir consintiendo que el PP se siga riendo de los jueces, de sus sentencias y del personal que cuida a las personas mayores, dependientes y/o personas con discapacidad.

Movilización y advertencia de huelga

Desde CGT llevaremos carbón al Ayto. de Coín el 5 de enero, de modo simbólico, en la concentración de protesta que realizaremos, pero no descartamos la convocatoria de huelga en el caso de persistir la actitud del gobierno municipal y de un alcalde insensible que desacata las órdenes judiciales, lo que debe llevar a su inmediata dimisión como regidor.

Exigencias inmediatas

La anulación efectiva del acuerdo de la vergüenza, la ejecución de la sentencia firme y hacer justicia con un colectivo, el del SAD, infravalorado, feminizado y precarizado por la Administración y unos “sindicatos títere” del gobierno municipal de Coín, que con su firma del acuerdo el 4 de enero 2022 en la mesa general del Ayuntamiento lo facilitaban, no puede esperar por más tiempo y CGT, con los medios a su alcance, no lo va a permitir.

El inicio del proceso de resarcimiento del daño producido durante tantos años y compensar a toda la plantilla del SAD de Coín con las diferencias salariales y sociolaborales acumuladas desde julio de 2021 DEBE SER INMEDIATO, así como la normalización en la aplicación al SAD del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Coín.