Envejecer en Andalucía: Entre el derecho a ser cuidado y la dificultad de acceder las ayudas

En un contexto de transformación social acelerada, el envejecimiento de la población se ha consolidado como uno de los principales desafíos estructurales en Andalucía. Sin embargo, la capacidad de respuesta de las instituciones públicas continúa muy por debajo de las necesidades reales.

Este número noventa y uno de Barricada de Papel analiza, a través de datos y testimonios, las grietas de un sistema que, pese a reconocer derechos fundamentales, no logra garantizarlos en tiempo y forma. Una radiografía de la dependencia que pone el foco en las personas, en sus historias y en una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada.