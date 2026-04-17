Resistencia Sonora: Organización Colectiva y Derechos del Trabajador

Lee el podcast de Organización Colectiva y Derechos del Trabajador

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La vida Bienvenidas y bienvenidos a este magazine que desde el sindicato CGT llega a ti para brindarte lo mejor de la actualidad en el ámbito laboral. Un espacio donde tendrás acceso e interacción a…

Asesoría sindical y legal, asesoría en temas laborales y sindicales, actualidad en sucesos dentro de la lucha por la defensa y mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, lo más resaltante de cada edición del Boletín Barricada. Es un honor para nuestra emisora ciudadana Radiópolis 92.3 FM poder ofrecer este programa gracias a CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Y te tocó vivir hambre y tristezas.

A ti que viviste periodos de entreguerras A ti que luchaste por los derechos en trincheras Y ahora ves como todo se pierde en papel mojado No estés triste, estamos a tu lado No pienses que la juventud te ha olvidado Hay gente que lucha y no está del lado de los malos Sabemos todo por lo que has luchado Estamos a tu lado, aunque soledad te haya abrazado A ti que empuñaste a un fusil como Maquenio y Raziví Luchaste contra franquismo por nuestro porvenir A ti que las arrugas como pincel tintan tu piel, a ti que los dolores curabas con leche y con miel, a ti que viste como industria destrozaba a Natura y nadie te hace caso cuando dices que tecnología no cura. No hay duda, no hay duda. A ti que viniste de Andalucía a Cataluña a trabajar hora tras hora dejándote las uñas, a ti que protegiste a los tuyos con orgullo y a veces no recuerdan que…

Diposa sale de un capullo a ti que bancos te han robado el dinero yankee A ti que después de trabajar año tras año Solo quedó triste pensión entre tus manos A ti que con esfuerzo dibujaste un sueño Y ahora ves como banqueros se creen tus dueños Decirte que todo esfuerzo tiene su recompensa Que hay algo más detrás de todas las apariencias Que te quiero por quien eres y no por tus riquezas Que el amor que siento por ti seguirá vivo En estas letras En estas letras Bienvenidas, bienvenidos a Resistencia Sonora, el espacio de la Confederación General del Trabajo en Radiopolis.

Un altavoz para las luchas, las voces invisibilizadas y las realidades que otros prefieren silenciar. Hoy ponemos el foco en una cuestión clave, la regularización de personas migrantes en el Estado español. Porque frente al ruido, la desinformación y el discurso del miedo, hace falta claridad, derechos y organización colectiva.

Última hora, en primicia tengo el texto definitivo que aprobarán hoy la regularización masiva. El gobierno ha aplicado dos grandes grupos para esta regularización masiva. La norma distingue dos vías según si la persona solicitó o no protección internacional. Tenemos los que hayan solicitado asilo por un lado y los que no por otro lado. Ambos…

Con plazo de solicitud hasta el 30 de junio, es decir, de mañana al 30 de junio y con autorización común de un año de duración. Grupo 1. Solicitantes de protección internacional. Dirigida a personas extranjeras que…