A las barrikadas 8

En el presente documento se analiza el octavo número del boletín A las Barrikadas, publicado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Andalucía, Ceuta y Melilla, correspondiente a los meses de marzo y abril. Este número se centra en la realidad laboral y social actual, presentándola de manera objetiva y sin eufemismos.

El boletín inicia con una contundente denuncia sobre la persistencia de una siniestralidad laboral inaceptable. Se enfatiza que detrás de cada cifra estadística se encuentran personas, familias y vidas afectadas. Estos accidentes no deben considerarse inevitables, sino como consecuencia directa de la falta de medidas preventivas, el incumplimiento normativo y una cultura empresarial que prioriza la rentabilidad sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

El análisis del boletín se centra en sectores particularmente vulnerables, como el de la construcción, y alerta sobre el preocupante aumento de accidentes graves y mortales. Se subraya la necesidad de que la prevención de riesgos laborales se convierta en un compromiso real y no en un mero trámite administrativo.

En el ámbito político, la CGT critica duramente la actuación de la Junta de Andalucía, acusándola de vulnerar la aconfesionalidad del Estado al utilizar recursos públicos para promover actividades religiosas. Se cita como ejemplo concreto la organización de un “desayuno cofrade” convocado desde un organismo público, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), utilizando correo corporativo, horario laboral e impulsando institucionalmente dicha actividad.

El sindicato considera que esta situación supone una mezcla indebida entre la administración pública y la religión, recordando que España es un Estado aconfesional. Exigen, por tanto, neutralidad por parte de las instituciones públicas y respeto a la diversidad de creencias. Asimismo, critican la participación de organismos públicos en actos vinculados a cofradías y solicitan que los recursos públicos no se utilicen para promover confesiones religiosas.

El boletín informativo aborda diversos temas de relevancia, entre los que destacan la política internacional y los conflictos laborales.

En el ámbito internacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresa su firme oposición a la escalada bélica protagonizada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Asimismo, denuncia la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón, argumentando que España no debe ser cómplice de conflictos que vulneren el derecho internacional. La CGT reitera su postura con el lema “OTAN no, bases fuera”, demandando el cierre de las bases estadounidenses en territorio andaluz y abogando por una política exterior basada en la paz y la soberanía.

En el ámbito laboral, el boletín informa sobre varios conflictos en curso. Entre ellos, destaca la huelga indefinida en Redes de Saneamiento de Málaga, que cuenta con la participación de veintinueve trabajadores y se prolonga por más de cuarenta días. Durante el conflicto, se produjeron despidos, pero finalmente se logró una victoria sindical por parte de la CGT. Se consiguió la readmisión de los trabajadores despedidos y la firma de un convenio colectivo que incorpora las mejoras laborales y salariales demandadas.

El boletín también informa sobre el crecimiento de la CGT en el sector bodeguero y las protestas del Servicio de Ayuda a Domicilio en Sevilla. Las trabajadoras de este servicio denuncian la precariedad laboral y la falta de respuesta por parte de las instituciones competentes.

Además, el boletín incluye una entrevista a Antonio Castellano, Secretario General de la CGT en Sevilla y trabajador del sector público. Castellano defiende el anarcosindicalismo como una herramienta de organización desde abajo, basada en asambleas, participación y la independencia frente a los grandes sindicatos. Reconoce que los medios de comunicación convencionales apenas dan voz a las reivindicaciones de la CGT.

Los sindicatos combativos continúan demostrando la eficacia de la organización y la lucha como herramientas de cambio social. Este número de *A las Barrikadas* aborda, además, los conflictos internos dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y hace un llamado a la unidad en un contexto marcado por el auge de la ultraderecha y una mayor represión institucional. La publicación combina denuncia social, análisis político y crónica sindical, interpelando directamente a la clase trabajadora y cuestionando el papel de las instituciones. Apuesta firmemente por la movilización como herramienta de transformación, presentándose como una publicación combativa, crítica y claramente posicionada. Como se reitera a lo largo de sus páginas, la lucha sigue siendo el camino.

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