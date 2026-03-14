CGT ANDALUCÍA DENUNCIA: EL PP CONFUNDE SU PODER POLÍTICO CON ACTOS RELIGIOSOS Y VULNERA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO

Sevilla, [12/03/2026].- La Confederal General del Trabajo (CGT) en Andalucía, Ceuta y Melilla ha emitido hoy un duro comunicado de rechazo ante la vergonzante falta de respeto hacia la Constitución Española por parte del Gobierno andaluz y el Partido Popular. Ante la creciente deriva de confundir cargos públicos con roles confesionales, exigimos cese inmediato de estas prácticas y el respeto a nuestro deber fundamental: la aconfesionalidad del Estado garantizada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

España es un Estado aconfesional. Ninguna administración pública tiene competencia para promover, organizar o subsidiar actividades de culto, fiestas religiosas o celebraciones eclesiásticas, y mucho menos utilizando recursos del contribuyente ni tiempos de trabajo. Sin embargo, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, parece haber olvidado esto.

La vergüenza del IFAPA: Celebrar una misa… o mejor, un “desayuno cofrade”

La denuncia llega tras la obtención de pruebas documentales que demuestran la instrumentalización del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Un correo electrónico enviado desde la cuenta corporativa de la Secretaría General, firmada por Manuel Toribio Hornero, convoca activamente a los trabajadores para un “Desayuno cofrade”.

El documento es una clara vulneración ética y legal:

– Uso de canales oficiales: Se utiliza el WebMail corporativo de la Junta para difundir una invitación a una actividad religiosa/cultural vinculada exclusivamente a la Semana Santa.

Horario Laboral: La organización se sitúa para el próximo 25 de marzo, implicando necesariamente una actividad durante la jornada de trabajo de los funcionarios y empleados públicos.

– Recursos Privados vs Públicos: Aunque se pide un aporte económico voluntario (“5 €”), el hecho de que la convocatoria salga de una Alta Dirección convierte el acto en institucionalizado, obligando moralmente a los subordinados a participar para no quedar fuera del grupo.

¿Es esto gestión pública o sectarismo? Si un ayuntamiento convocara una reunión para pedir dinero a un colectivo LGTBI en hora de trabajo sería considerado adoctrinamiento o incluso acoso. ¿Por qué con la religión católica parece tenerse toda la impunidad del mundo?

De las Cofradías al Instituto de la Mujer

Esta práctica no es aislada. La CGT pone en la misma línea lo sucedido recientemente en Granada, donde el Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente de la Junta, acogió un encuentro sobre el papel de las mujeres costaleras. Al igual que con el desayuno del IFAPA, estamos presenciando cómo las administraciones del PP andaluz sirven de altavoz y escenario gratuito para procesiones, hermandades y devociones particulares.

La mujer no necesita que la Junta la defienda desde la cofradía ni desde la procesión. La mujer necesita derechos laborales, igualdad real y alejarse de una institución que sigue siendo patriarcal y jerárquica, tal y como demuestra la estructura de las Hermandades, y que ahora busca legitimarse políticamente a través de subvenciones y apoyos institucionales.

Ante estos hechos, CGT exige:

La apertura de un expediente disciplinario a la dirección del IFAPA por utilizar medios telemáticos públicos para fomentar actividades de carácter religioso en perjuicio de la cohesión del entorno laboral y la neutralidad estatal.

El fin inmediato de cualquier colaboración entre la Junta de Andalucía y las cofradías que suponga financiación directa, uso de horarios laborales o apoyo propagandístico institucional.

Respeto absoluto a la diversidad ideológica y de creencias de la plantilla de empleados públicos. No todos somos católicos y nadie, especialmente un Secretario General público, debe presionarnos a desayunar juntos en vísperas de la Semana Santa.

No queremos un Estado católico. Queremos un Estado laico y neutral que sirva a todas las personas por igual, independientemente de sus creencias. Basta ya de convertir la administración pública en una casa parroquial de los tiempos del franquismo.

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla