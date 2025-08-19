Twitter Youtube Facebook Instagram

CGTA denuncia el asesinato sistemático de periodistas en Gaza y exige una intervención urgente de la ONU

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGTA) expresa su más profunda indignación ante la barbarie que se vive en Palestina. Desde octubre de 2023, 237 periodistas han sido asesinados en la Franja de Gaza, una cifra sin precedentes en la historia del periodismo de guerra. Esta masacre no es un accidente: forma parte de una estrategia deliberada del Estado de Israel para silenciar el genocidio contra el pueblo palestino y evitar que el mundo conozca la verdad.

La complicidad de potencias como Estados Unidos bajo Trump, la inacción de la Unión Europea y la pasividad del Gobierno español agravan un escenario de exterminio donde se destruye la infraestructura civil, se bombardean hospitales, se mata de hambre a la población y se persigue a quienes informan.

Ante esta situación, CGTA exige medidas inmediatas y efectivas:

  • Intervención urgente de la ONU con una fuerza de interposición capaz de detener la ofensiva.

  • Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

  • Suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

  • Proclamación inmediata del Estado palestino con Jerusalén Este como capital.

  • Expulsión de Israel de la ONU y organismos internacionales hasta que cumpla el derecho internacional.

El silencio es complicidad. La pasividad es colaboración. Desde CGTA llamamos a la movilización social, sindical y popular en Andalucía y en todo el Estado para romper con la impunidad y sumar fuerzas en la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir "de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria".

