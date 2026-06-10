A las 15h de hoy comienza la huelga indefinida en el Centro Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Málaga

Tras la reunión en el SERCLA el pasado lunes y la no asistencia del Ayuntamiento a la misma, en la mañana del martes, mientras se manifestaba el colectivo a las puertas de la Casona del Parque de Málaga, una delegación fue recibida por Paco De la Torre para conocer de primera mano los motivos del conflicto. Al finalizar la reunión, un compromiso de sacar a nueva licitación el servicio del CME para octubre.

Desde CGT hemos trasladado al alcalde y al Concejal de seguridad que no bastan con las declaraciones de intenciones y que se necesitan hechos y no palabras, debiéndose plasmar en el Pliego de Prescripciones técnicas la mejora sustancial de las condiciones laborales de la plantilla que puedan suponer la asimilación laboral y social a otros servicios de emergencias, a lo que se responde que en la tarde del martes se nos entregaría a través de EULEN el contenido de una propuesta de mejora que nunca llegó.

La hoja de ruta continúa su marcha y en la tarde de este miércoles comienza la huelga en el 080 y 092, con lo que estos números telefónicos estarán fuera de servicio, siendo el 112 el que debe absorber la demanda de llamadas, en una jornada vespertina en la que resalta sobre otras actividades la vuelta de la eliminatoria del Málaga CF frente a la UD Las Palmas por el ascenso a primera división del fútbol.

Una vez más queda latente la falta de formalidad y de palabra de los gestores del Ayuntamiento de Málaga y el desprecio que tanto el equipo de gobierno como EULEN mantienen sobre quienes se dedican a la gestión de emergencias en las dependencias munipales del CME.

La plantilla tiene claro que es el momento de dignificar sus condiciones laborales y profesionalizarlas, para evitar el intrusismo que tanto le gusta fomentar a EULEN y que protege el Ayuntamiento de Málaga, por lo que la huelga será realidad a partir de las 15h salvo que en la mañana de hoy aparezca un documento propuesta cuyo atractivo lo haga irrenunciable.

Desde CGT catalogamos de esperpéntica la situación porque las emergencias deben dejar de ser un negocio en manos de empresas privadas en las que el ánimo de lucro es el único objetivo mientras se deteriora y vilipendia el servicio público.

Eulen, empresa vinculada a la hermana de Feijoo (PP), solo pretende que pase el tiempo para que se prorrogue el actual contrato y seguir haciendo caja a costa del dinero público y de las condiciones sociolaborales de la plantilla bajo el yugo del Telemarketing.

CGT junto a los otros dos sindicatos con presencia en el CME están preparados para la huelga indefinida evidenciando una nueva vía de agua por la precariedad y la subcontratación en el Ayto. De Málaga.