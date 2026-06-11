CGT Andalucía se solidariza con la huelga del sector logístico: ni un paso atrás frente a la esclavitud salarial y la represión policial

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT) quiere trasladar su apoyo incondicional, radical y combativo a las más de 6.000 personas trabajadoras del sector logístico de Sevilla que han echado los motores a parar. Esta lucha no es un hecho aislado; es el reflejo exacto de lo que sufrimos a diario en todos los polos logísticos y puertos de nuestro territorio. Ante el enésimo intento de la patronal por esclavizar a la clase trabajadora y la vergonzosa respuesta institucional, desde CGT dejamos claro que no vamos a permitir que conviertan nuestros centros de trabajo en campos de concentración mercantilistas.

El sector logístico es la columna vertebral de la cadena de suministro del hiper-capitalismo. Sin nosotras y sin nosotros, sus estanterías se vacían y sus beneficios se evaporan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en los polígonos industriales sevillanos, donde las plantillas de empresas como Amazon, DHL, Factor 5, Salvesen o Heineken han dicho basta. Llevamos años viendo cómo el volumen de negocio de estas multinacionales crece a ritmos del 70% desde 2019, mientras a las personas que mueven los paquetes, cargan los camiones y se dejan la espalda en las naves se les paga con monedas. Ellas y ellos se reparten dividendos millonarios y la plantilla tiene que elegir entre pagar el alquiler o comer.

Hablamos de salarios base brutos que rondan los 1.100 o 1.150 euros. Una miseria absoluta en un contexto de inflación disparada. Pero lo más sangrante no es solo el robo de la plusvalía, sino el saqueo territorial: en Sevilla se cobra entre un 25% y un 40% menos que en otros polos logísticos como Málaga, Guadalajara o Toledo. La patronal, UNO Logística, se ríe de la plantilla ofreciendo una subida raquítica del 7% en dos años y un plus de 20 euros. Los sindicatos de siempre, los que se han sentado a firmar la rendición y los convenios a la baja, miran hacia otro lado o legitiman el desastre. Pero las asambleas han convocado 12 jornadas de huelga hasta el 26 de junio. Exigimos un 9,5% de subida real.

Pero la avaricia patronal no se limita a los salarios. En la mesa de negociación han soltado la máscara exigiendo un retroceso brutal: imponer una flexibilidad horaria de corte fascista, aumentando las «horas flexi» del 10% al 30%, elevando el límite anual a 60 horas y permitiendo jornadas de hasta diez horas diarias. Quieren que las trabajadoras y los trabajadores estemos a su entera disposición, sin vida familiar ni descanso real. Además, pretenden eliminar el complemento de Incapacidad Temporal de los tres primeros días de baja y arrebatarnos los días de asuntos propios. Es un ataque directo a nuestra salud, a nuestra integridad física y a nuestra vida.

Y como si la explotación no fuera suficiente, cuando salimos a los piquetes, el Estado burgués saca los perros. Denunciamos la brutal represión policial a las puertas de Amazon en el Polígono La Isla. Mientras en otras naves la huelga transcurre con normalidad, allí han desplegado a más de 25 agentes de la UIP con furgones. Su misión: hacer de rompehuelgas de lujo y forzar la entrada de camiones. El resultado: cargas desproporcionadas, porrazos a compañeros y compañeras y agresiones a trabajadoras. La policía no está ahí para proteger a la ciudadanía, está ahí para proteger el capital. Si tocas su bolsillo, te rompen la cabeza.

A esto se suma el esquirolaje descarado. El comité de empresa ha denunciado que la dirección está vulnerando el derecho fundamental de huelga, ocupando puestos de trabajo y metiendo a personal nuevo en plena jornada de paro para intentar descabalgar la movilización. Amazon tiene la cara dura de decir públicamente que «respeta los derechos estatutarios», pero en la práctica los manda a la porra, literalmente, con la ayuda inestimable de los cuerpos de seguridad del Estado que custodian sus instalaciones como mercenarios.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora. Lo que está en juego en Sevilla es la línea roja entre ser personas con derechos o esclavas modernas. Si la patronal no tiene escrúpulos en pegarnos con porras y robarnos el sueldo, nosotras y nosotros no podemos tener miramientos en paralizar su negocio hasta que sangren. No vamos a aceptar migajas. Los derechos no se mendigan, se arrebatan en la calle.

Apoyamos las 12 jornadas de huelga. Apoyamos a las compañeras y compañeros agredidos por la violencia del Estado y exigimos la retirada inmediata de la UIP de los piquetes. Llamamos a extender el conflicto a todos los sectores precarizados. Si la logística no se mueve, Sevilla se para, y si Sevilla se para, que tiemblen las personas que se forran a nuestra costa. ¡Hasta que se cumplan nuestras demandas, no habrá paz en sus almacenes!

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla