Concentración en apoyo al compañero despedido en Acerinox Palmones

El trabajador de Acerinox Palmones fue despedido en circunstancias que evidencian represalias tras la huelga. La comunicación la realizó la abogada de la empresa, entregándole una propuesta que no contemplaba otra salida que el cese inmediato.

El compañero fue obligado a abandonar la fábrica de forma abrupta, acompañado por vigilantes de seguridad, tratándolo como si fuera un delincuente.

La empresa justificó el despido alegando denuncias anónimas y una supuesta vigilancia durante varios días, incluso en zonas de descanso. Sin embargo, lⒶs compañerⒶs negaron haber realizado dichas denuncias y, además, vigilar de esa forma está prohibido.

Desde la Sección Sindical de CGT en Acerinox y CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, denunciamos este despido represivo y sin pruebas reales, ligado directamente a la participación del trabajador en la huelga. No existía falta grave ni delito alguno que lo justificara.

✊ CGT seguirá defendiendo a lⒶs trabajadoras frente a los abusos y represalias de la patronal.

📢 Convocatoria de concentración

Llamamos a toda la plantilla y colectivos afines a participar en la concentración en apoyo al compañero Antonio Prieto, despedido injustamente tras la huelga:

📅 Fecha: 9 de septiembre

🕛 Hora: 12:00 h

📍 Lugar: Juzgado de lo Social nº1 de Algeciras

Porque si nos tocan a unⒶ, nos tocan a todⒶs.