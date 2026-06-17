Correos: muchos lo esperaban y ya lo anunciamos

Pese a la propaganda que de vez en cuando tenemos que aguantar, la Realidad de Correos la conocemos bien l@s trabajador@s. Antes daba gusto trabajar, con sueldo y condiciones normales y un trato con la gente gratificante, y ahora se está convirtiendo en una pesadilla para nosotr@s. Por eso hay much@s deseando escapar, cayendo enfermos, o estudiando otras oposiciones.

Y esa Realidad por mucha propaganda de unos y otros es cada vez más evidente. Que se haya llegado a este punto, dice mucho de los que actuaron supuestamente defendiendo los intereses de l@s trabajador@s. Pero no nos engañemos, l@s trabajador@s tenemos una parte de responsabilidad, por haberlo permitido y por nuestra desidia e indiferencia. Pero lamentarse y buscar mayores o menores culpables no sirve de nada. El pasado ya fue, y el futuro es incierto, así que lo que está en nuestra mano es el Presente.

La Dirección de la empresa no cumple con la Ley, ni con el Convenio, ignorando múltiples Derechos. Eleva a Jefes a gente joven a la que hace creer que es por su valía, cuando la realidad es que lo que valora es su obediencia ciega y su falta de ligazón y empatía con l@s compañer@s. Las Jefaturas de todos los niveles para ganar Bonos y gratificaciones se prestan a todo tipo de dislates y actuaciones contra los Derechos e intereses de l@s trabajador@s. Nos niegan conciliaciones, días de AP, días de permiso, vacaciones, etc. Fomentan la división de la plantilla como estrategia, generando pequeños privilegios de un@s contra otr@s.

Se nos ningunea el dinero de las horas extras de elecciones (que alguien se quiere quedar), estamos sin vehículos en condiciones donde hasta te juegas la vida, o con peleas entre compañer@s por pillar una carretilla porque no las hay, y todo mientras anuncian nuevos cierres como la oficina de Zobel (S.Este). Tienen a compañer@s con plazas parciales desde haces años, ignoran a la gente de las Bolsas, realizan ridículos y tramposos Concursos de Traslados, imponen horarios locos en el CTA y eliminan el autobús…. En definitiva, sería un no parar de mencionar barbaridades que se han ido imponiendo estos últimos años.Y en estas fechas llega la calor y obligan a trabajar a los de la Tarde con temperaturas infernales que acabará provocando que alguien muera, en contra de las Leyes y del Convenio.

Son tantas cosas que da vergüenza pensar que somos trabajador@s Públicos. Por todo esto y más, volvemos a hacer un llamamiento a tod@s l@s compañer@s para rebelarnos, mostrar nuestro cabreo, nuestra dignidad, nuestra disposición a pelear por lo que es justo y nuestros intereses de trabajador@s.

El viernes 26 de junio iniciaremos una nueva campaña de protestas con una convocatoria de Huelga y concentración frente a la sede principal. Invitaremos una vez más a sumarse al resto de sindicatos, pero somos poco optimistas, creemos que son sus propios afiliad@s quienes deben animarles a la lucha de forma unitaria.

En Sevilla 16 de junio de 2026

CGT CORREOS SEVILLA