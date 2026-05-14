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La otra cara del ERE en Glovo

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  • 14/05/2026

Tras semanas de negociaciones entre la empresa Glovo y la representación social en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), desde las secciones sindicales de CGT en Glovo consideramos necesario trasladar públicamente nuestra valoración sobre el proceso, el preacuerdo alcanzado y las consecuencias que este puede tener para un número bastante amplio de repartidoras y repartidores.

A través de esta nota informativa queremos explicar cómo se ha desarrollado la mesa negociadora, qué posiciones han mantenido las distintas organizaciones sindicales y cuáles son, en nuestra opinión, los principales problemas derivados de este acuerdo: la consolidación de la externalización mediante flotas, unas indemnizaciones insuficientes y el abandono de buena parte de la plantilla afectada durante los últimos meses.

👇 COMUNICADO COMPLETO AQUÍ 👇

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SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

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