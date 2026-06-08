Hoy, 8 de junio, se pone en juego ante el SERCLA la huelga en el CME del Ayuntamiento de Málaga

El hartazgo de la plantilla del Centro Municipal de Emergencias (CME) del Ayuntamiento de Málaga llega hoy al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), previamente al inicio de la huelga convocada por CGT a partir de las 15:00 horas del próximo 10 de junio.

Dentro del calendario de movilizaciones acordado por la asamblea de personas trabajadoras, CGT acude al SERCLA junto al resto de organizaciones sindicales con presencia en este centro de trabajo del Ayuntamiento de Málaga, cuya gestión fue adjudicada a EULEN, empresa que viene caracterizándose por el desprecio hacia el colectivo de gestores telefónicos del CME y por sus continuos abusos laborales.

La negativa de EULEN a equiparar las condiciones sociolaborales y económicas de la plantilla con las existentes en otros servicios de emergencias de Málaga, junto a los continuos desmanes laborales de la empresa, constituyen los principales motivos que se debatirán en el SERCLA. Desde CGT acudimos a esta cita con la mejor disposición para resolver el conflicto mediante el diálogo, después de que la empresa se haya negado reiteradamente a ofrecer soluciones negociadas en el ámbito interno con la plantilla y su representación sindical.

El próximo mes de octubre finaliza la concesión a EULEN y, desde CGT, no podemos consentir que el Ayuntamiento de Málaga prorrogue el actual contrato con una empresa que utiliza el CME como una fuente millonaria de ingresos, sin importar ni la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía ni las condiciones laborales de quienes atienden el teléfono municipal de Policía Local y Bomberos. EULEN se ha convertido en una fuente permanente de conflictividad laboral.

El Ayuntamiento de Málaga, que junto a EULEN está citado hoy ante el SERCLA, solo tiene dos opciones: municipalizar el servicio o licitar nuevamente la gestión incorporando en los pliegos unas mejoras reales y sustanciales para la plantilla del CME, que permitan abandonar la precariedad derivada del convenio de telemarketing y equiparar a estos profesionales con las condiciones retributivas, sociales y de jornada de las que ya disfrutan trabajadores de servicios similares, como los de la Diputación de Málaga, el 061 o el 112.