SOS: Ayuda a quienes luchan

27 días de huelga en Redes de Saneamiento de Málaga

Desde el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT Málaga se hace un llamamiento urgente a toda la afiliación, colectivos sociales y ciudadanía en general ante la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de Redes de Saneamiento de Málaga.

Se cumplen ya 27 días de huelga indefinida por parte de los 29 trabajadores de Redes de Saneamiento, que luchan por conquistar el derecho a un Convenio Colectivo digno. Enfrente tienen a FCC-Aqualia y al Ayuntamiento de Málaga, así como a la empresa municipal de aguas EMASA.

Lejos de buscar soluciones, esta semana se han producido dos despidos arbitrarios con la clara intención de debilitar el conflicto y utilizar el miedo como herramienta de presión. Sin embargo, la unidad de la plantilla es hoy más fuerte que nunca.

Caja de solidaridad abierta

Para ayudarles a resistir en esta lucha ejemplar, se ha abierto caja de solidaridad y apoyo mutuo en la siguiente cuenta bancaria perteneciente al sindicato:

ES14 0128 0781 1501 0004 8967

Las aportaciones deben especificar en el concepto:

AYUDA PLANTILLA REDES SANEAMIENTO MÁLAGA

Por pequeña que sea la cuantía, todo suma. Cada aportación contribuye a mantener viva la llama de la rebeldía de un colectivo que ha sido precarizado, ultrajado, ninguneado y pisoteado durante años.

Hoy por ellos, mañana por ti

Este conflicto no es solo de 29 trabajadores. Es una lucha que interpela a toda la clase trabajadora. Defender un convenio digno, frenar los abusos y plantar cara a los despidos arbitrarios es defender derechos colectivos.

Desde CGT llamamos a la solidaridad activa.

Hoy por ellos, mañana por ti.