CGT Andalucía valora como un éxito rotundo la movilización del SAD en Andalucía

CGT Andalucía ha valorado como un éxito rotundo la jornada de movilizaciones desarrollada este fin de semana en defensa de las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Cientos de personas han participado en las siete concentraciones celebradas en Andalucía, destacando especialmente la elevada asistencia registrada en Granada, Cádiz y Almería. Las protestas forman parte de una campaña de movilización que también se ha desarrollado simultáneamente en distintos territorios del Estado español.

Estas acciones han supuesto la continuidad de las Marchas Blancas impulsadas por CGT Andalucía y constituyen el prólogo hacia una posible huelga general en el sector si las administraciones y empresas implicadas continúan ignorando las reivindicaciones de las profesionales del SAD.

El pasado lunes 1 de junio tuvo lugar una asamblea virtual de valoración de las movilizaciones desarrolladas durante el fin de semana, en la que se constató el éxito de la convocatoria y se acordó continuar con el calendario de movilizaciones y protestas públicas. Durante la reunión se comenzó a definir la hoja de ruta que deberá conducir al sector hacia una huelga general si antes no se adoptan medidas urgentes que permitan dignificar la profesión y mejorar las condiciones sociolaborales y económicas de las trabajadoras.

Desde CGT Andalucía se considera que la jornada de movilización ha supuesto un importante paso adelante en la lucha por el reconocimiento profesional del sector. Entre las principales reivindicaciones destacan el reconocimiento de la penosidad de la profesión a efectos de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, la mejora de las condiciones salariales y laborales, y el fin de la precariedad y los abusos ejercidos por empresas sin escrúpulos, tanto públicas como privadas, que convierten la atención a la dependencia en un negocio espurio a costa de las trabajadoras.

CGT Andalucía continuará informando sobre las próximas movilizaciones y acciones previstas hasta conseguir que se ponga fin a lo que las trabajadoras del sector califican como una situación de auténtico “esclavismo en el SAD”.