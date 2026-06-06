Hoy comienza un nuevo fin de semana de huelga en las playas de Málaga

Las playas de Málaga vuelven a quedar sin socorristas por huelga mientras el Ayuntamiento y su empresa amiga SSG, que es adjudicataria actual en el seno de una UTE con Atlantic Emergency, denominada UTE playas de Málaga, siguen ignorando la realidad y poniendo en riesgo las banderas azules y la Q de calidad.

La empresa “perrillera” que por un millón de euros anuales debe hacerse cargo del sálvamento y socorrismo en el litoral de Málaga Ciudad, en lugar de dar cumplimiento al acuerdo del 3 de marzo ante el SERCLA y negociar de buena fe con el comité de huelga, saca el látigo intimidatorio y abre expedientes disciplinarios por ejercer el derecho de huelga, incluso a personas que ni siquiera tienen contrato en vigor, formula demanda ante el juzgado de lo social contra CGT por supuesta huelga ilegal cuyo juicio se ha señalado para abril 2028 o pone en marcha un proceso de Modificación de Condiciones de Trabajo que afectan a los turnos y horarios de los profesionales en una clara invitación al abandono del trabajo y con ello conseguir que los fijos discontinuos sean sustituidos por personas jovencitas, sin formación adecuada ni acreditaciones profesionales y sumisas ante los abusos laborales y de todo tipo de SSG-Atlantic (UTE Playas de Málaga).

El tándem formado por responsables municipales y la UTE huyen hacia adelante, dejan Málaga sin servicio de salvamento y socorrismo en sus playas, desprecian la profesionalidad de quienes ejercen sus labores para velar por la vida y seguridad de las personas usuarias de las playas y solo ven por un lado, la simulación ante la sociedad de prestar un servicio y por el otro un negocio millonario que les lleva a hacer caja sin ningún control municipal.

Durante este fin de semana se va a volver a realizar un piquete informativo por todo el litoral de la ciudad de Málaga informando de la huelga y sus motivos a bañistas y usuarios de las playas así como para fiscalizar que la empresa respete el derecho de huelga y no sustituya a quienes van a ejercer de huelguistas amparándose en su derecho fundamental a no trabajar por el conflicto generado por el Ayto y su UTE.