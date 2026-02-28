Las Secciones Sindicales de CGT en Glovo Barcelona y Almería denuncian incumplimientos en materia de prevención y seguridad

Acta por obstrucción en Barcelona y denuncia por riesgo grave durante alerta meteorológica en Almería evidencian un problema estructural en la gestión preventiva de Glovo.

Las Secciones Sindicales de CGT en Glovo Barcelona y en Glovo Almería informamos de dos actuaciones recientes que afectan a la empresa GlovoApp Spain Platform S.L. y que ponen en cuestión su sistema de prevención de riesgos laborales.

En Barcelona, la Inspección de Trabajo ha levantado acta por obstrucción grave tras no acreditarse documentalmente la entrega efectiva de Equipos de Protección Individual (EPIs).

En Almería, nuestra sección sindical ha presentado denuncia ante la Inspección por mantener la actividad bajo condiciones meteorológicas de riesgo.

Barcelona: la Inspección no puede constatar la entrega efectiva de EPIs

El expediente 8/0026932/25, firmado el 4 de febrero de 2026, concluye que la empresa no aportó la documentación necesaria para acreditar la entrega efectiva de los EPIs previstos en el Convenio Estatal de Mensajería y en la evaluación de riesgos del puesto de repartidor.

Según consta en la resolución inspectora:

No se aportaron justificantes de entrega por parte de la empresa de transporte.

Se presentaron documentos firmados incluso con anotaciones de “No conforme” o “no recibido”.

La empresa reconoce que el documento de recepción se firma antes de que la persona trabajadora reciba el material.

No se pudo comprobar la entrega efectiva de los EPIs.

Ante esta falta de colaboración, la Inspección levantó acta por obstrucción grave a la labor inspectora e inició procedimiento sancionador.

Almería: denuncia sindical por trabajo bajo alerta de viento extremo

Desde la Sección Sindical de CGT en Glovo Almería presentamos denuncia ante la Inspección de Trabajo tras una jornada en la que se mantuvo la actividad de reparto bajo aviso meteorológico por fuertes rachas de viento en la zona de Roquetas de Mar.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se registraron rachas cercanas a los 90 km/h durante la jornada denunciada.

Ese día:

Numerosas trabajadoras no acudieron ante el riesgo evidente.

Se produjeron reasignaciones de pedidos.

La actividad continuó pese a las condiciones adversas.

Consideramos que trabajar en motocicleta bajo estas condiciones supone un riesgo claro para la integridad física de la plantilla.

Un mismo problema en distintos territorios

Los hechos constatados en Barcelona y la denuncia presentada en Almería apuntan a una cuestión estructural:

Falta de trazabilidad efectiva en la entrega de EPIs.

Sistemas de firma que no garantizan la recepción real del material.

Continuidad de la actividad bajo condiciones meteorológicas adversas.

Traslado del riesgo a las personas trabajadoras.

La prevención no puede convertirse en una formalidad administrativa ni en un simple trámite digital.

Seguiremos actuando

Desde nuestras secciones sindicales seguiremos impulsando todas las actuaciones necesarias para garantizar:

Entrega efectiva y acreditada de EPIs.

Cumplimiento íntegro de la normativa preventiva.

Protección real frente a riesgos meteorológicos graves.

Defensa de la seguridad por encima de cualquier criterio productivo.

La seguridad no es negociable.