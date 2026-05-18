Nuevo Boletín de Salud Laboral de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla – Mayo 2026

Compartimos un nuevo número de nuestro Boletín de Salud Laboral, centrado en la defensa de la seguridad y la salud de la clase trabajadora, coincidiendo con el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En esta edición ponemos el foco en la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), denunciando la precariedad laboral, la falta de reconocimiento de enfermedades profesionales, los obstáculos impuestos por las mutuas y la necesidad urgente de una prevención de riesgos laborales real y efectiva.

Además, recogemos la jornada reivindicativa organizada en Jerez de la Frontera por CGT Andalucía, Ceuta y Melilla junto a las compañeras del SAD CGT Jerez, así como ejemplos reales de situaciones que siguen sufriendo miles de trabajadoras en su día a día.

✊ Trabajar para vivir, no para morir

📄👇 DESCARGA AQUÍ EL BOLETÍN COMPLETO 👇📄