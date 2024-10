A pie desde Málaga a Sevilla por la situación de la dependencia en Andalucía

El próximo 14 de octubre comienza la caminata “PÍDELE CUENTAS A JUANMA” con la que CGT va a seguir pidiendo soluciones a la Junta de Andalucía en materia de dependencia y adicciones ante el abandono sistemático que se viene padeciendo en esta materia.

CGT denuncia el caos y abandono de la atención a la dependencia y adicciones en Andalucía y miembros de su sección sindical autonómica en la ASSDA quieren visualizarlo cruzando Andalucía a pie desde el mar al Guadalquivir, desde la Alcazaba a la Giralda.



La Sección Sindical de CGT en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, denuncia públicamente el abandono y caos de la atención de la dependencia y las adicciones en Andalucía y el desmantelamiento a base de privatizaciones que la Junta está efectuando.



CGT está presente en los órganos de representación de las personas trabajadoras en la ASSDA con presencia en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Almería. Además, cuenta con delegadas/os que trabajan en los servicios de valoración de la dependencia, en el área de teleasistencia y en centros de adicciones.



CGT lleva reclamando a la Junta de Andalucía durante más de 3 años que se acometan planes específicos de refuerzo y dotación de estos servicios que la Junta ha desoído una vez tras otra.



1. Caos en la atención a la dependencia en Andalucía.



El Decreto Ley 3/2024 de simplificación administrativa modificó de forma integral el procedimiento de reconocimiento de la Dependencia en Andalucía. CGT denuncia que la inclusión en dicho Decreto de dicha modificación ha sido una auténtica chapuza apresurada.



La modificación se sustenta en el uso de unas herramientas informáticas que no están listas, ni se sabe cuándo estarán operativas. Esto supone que en la práctica no es posible llevar el procedimiento a la realidad. Esto a su vez ha originado una cascada de decisiones chapuceras tratando de retorcer la actividad de la administración y el derecho administrativo. Así la Junta ha dado orden de tramitar primero, solicitudes recién registradas, frente a solicitudes que llevan años esperando, todo con la excusa de la incompatibilidad de sistemas informáticos. Esto supone alterar el orden de tramitación de los expedientes de forma absolutamente arbitraria e injustificada.



La entrada en vigor de la modificación del procedimiento adolecía de toda preparación y planificación, así, no existía modelo unificado de resolución de reconocimiento de grado y PIA, por lo que durante 3 meses no se ha podido firmar ni una sola resolución de todo el trabajo realizado, por falta de un modelo de resolución adaptado.



El nuevo procedimiento no busca una agilidad real, busca achacar los retrasos a otros o a la propia ciudadanía, así el ciudadano debe acompañar ahora su solicitud de dependencia con el informe de salud de su médico, informe que hasta ahora se recababa desde el servicio de valoración, caso de no acompañar dicho informe, la solicitud será desestimada. Si salud tarda en emitir el informe, el ciudadano tiene que iniciar de nuevo el trámite.

El nuevo procedimiento no permite la recogida de documentación por parte de los trabajadores sociales de la ASSDA en las visitas a los domicilios, así se insta a la ciudadanía a aportarlos por registro con la posible caducidad del procedimiento en caso de no aportarlos, cosa que hasta ahora era tan sencillo como recogerles copia de los documentos en el domicilio al ir a hacer la visita.



Bajo la pretendida agilización, lo que se ha hecho es sembrar el caos por falta del más mínimo desarrollo y estudio previo de cómo ejecutar el procedimiento, donde antes había retrasos, ahora hay retrasos y caos.



La pérdida de miles de expedientes es una realidad debido a dicho caos.



Por el camino la Junta está desmontando la atención mediante externalizaciones, así se ha externalizado el servicio de grabación de solicitudes de dependencia mediante una subcontratación externa. Práctica que lejos de agilizar, retrasa la tramitación, ya que no hay comunicación con dicha empresa, que comete errores frecuentes y que no puede requerir la subsanación de las solicitudes, dando lugar a más caos. También ha decidido la Junta que la concertación de las citas para las visitas, no debe hacerse desde la ASSDA, sino que ha externalizado dicha labor con una empresa de callcenter. En definitiva asistimos al desmantelamiento de lo público para justificar la privatización por causa de un caos creado por la propia Junta.



2. Abandono del área de teleasistencia.



El Servicio Andaluz de Teleasistencia constituye una ayuda para más de 270.00 personas en Andalucía, de las que 125.000 son personas dependientes. Durante los últimos 4 años asistimos a un abandono continuado de este servicio, así mientras las personas usuarias del servicio se han doblado, las personas trabajadoras son casi las mismas. En ese escenario es normal el tener 40 llamadas en espera durante minutos y minutos para ser atendida, situación inédita en la historia del Servicio de Teleasistencia, máxime si tenemos en cuenta que atiende todo tipo de urgencias y emergencias de las que depende la vida de las personas.



Una de las tareas fundamentales del servicio que era servir de apoyo contra una de las mayores plagas que afectan a nuestras personas mayores, la soledad, ya tampoco es posible realizarla. La sobrecarga de trabajo hace imposible dedicar tiempo a llamar a una persona para charlar un poco con ella e interesarse por su estado. Este siempre ha sido uno de los servicios mejor valorados por las personas usuarias, La Junta en cambio, aboga por un servicio público de peor calidad.



CGT ha interpuesto diversas quejas en el defensor del pueblo sin resultado efectivo, ha denunciado públicamente este abandono, ha escrito al Presidente Juanma Moreno. Nadie nos ha hecho caso hasta el momento.



3. Abandono de la atención a las adicciones.



La atención a las adicciones en Andalucía es otra área abandonada por el Gobierno de la Junta, así la falta de personal y recursos materiales son el día a día de estos centros, en la actualidad, hay plazas de pacientes que no se pueden ocupar por falta de profesionales o por obras que llevan 4 años paradas, mientras en la calle más de 1.000 personas permanecen en lista de espera para una plaza pública en un centro de atención a las adicciones. Desde CGT hemos denunciado de manera constante esta situación y las privatizaciones llevadas a cabo para no cubrir plazas vacantes en los centros, la falta de profesionales sanitarios en algunos centros hace que no se cumpla ni la propia normativa de la Junta que requiere presencia de dicho personal.



El traspaso de competencias a la Consejería de Salud que realizó el Gobierno del cambio a su llegada, se ha traducido en que ni asume las competencias salud, ni asume las competencias igualdad. El área de atención a las adicciones pública de la Junta está abandonada a su suerte.



Durante los últimos 4 años hemos registrado decenas de escritos ante la Junta reclamando la adopción de medidas al respecto, hemos interpuesto quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, hemos denunciado públicamente las decisiones de la Junta. Nada de todo ello ha servido para parar el deterioro de los servicios públicos.



Por todo lo anterior desde CGT VAMOS A PEDIRLE CUENTAS A JUANMA a Sevilla, para enviarle un mensaje claro de que su estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos va a contar con la oposición frontal de la CGT y en las calles trataremos de defender el servicio público que prestamos y la dignidad que como profesionales del cuidado a los demás tenemos y nos merecemos.



El 14 de octubre CGT Inicia una marcha andando desde Málaga hasta Sevilla para pedirle cuentas a Juanma por el abandono y el caos en los servicios Públicos. La semana pasada se registró por parte del sindicato la oportuna comunicación informando de dicha marcha.



Día 14 de octubre: Salida de Málaga a las 08:45 desde la sede Av. Manuel Agustín de Heredia nº2 , esquina con Alameda de Colon. Ruda de prensa a las 09:15 en Calle Cuarteles nº33 Sede del Servicio de Valoración de la Dependencia. Desde calle Cuarteles partiremos hacia Ardales, parando en Marie Curie 6 en el PTA. Sede En Málaga del Servicio Andaluz de Teleasistencia.



Día 15 de octubre: Salida a las 8:00 de Ardales con destino a Pedrera (Sevilla).



Día 16 de octubre: Salida a las 8:00 de Pedrera con destino La Puebla de Cazalla.



Día 17 de octubre: Salida a las 8:00 de La Puebla de Cazalla con destino Alcalá de Guadaíra.



Día 18 de octubre: Salida a las 8:00 de Alcalá de Guadaíra con destino el Palacio de San Telmo, pasaremos por delante de la Sede de la Consejería de Inclusión en Av. De Hytasa para luego dirigirnos a la sede del Gobierno Andaluz, donde terminaremos con una protesta y lectura de manifiesto para Pedirle Cuentas a Juanma.



En el siguiente enlace pueden encontrar una muestra de 15 escritos registrados en los últimos 4 años a los responsables políticos de estos servicios públicos:



https://drive.google.com/drive/folders/1bRh3KNvxJYBs1sxKcGfqSHt55fhOR9ZT?usp=sharing