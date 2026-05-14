Boletín de Jurídico-sindical nº26

Ya disponible el nuevo número de Letras Jurídicas, el boletín jurídico-sindical de CGT Andalucía, correspondiente al mes de mayo de 2026. Un espacio pensado para acercar resoluciones judiciales y derechos laborales a la realidad cotidiana de la clase trabajadora, con un lenguaje claro, útil y accesible.

En este número abordamos cuestiones fundamentales que afectan directamente al día a día en los centros de trabajo: el derecho a cobrar correctamente el descanso semanal en el finiquito, los límites empresariales frente a los permisos por hospitalización, la protección frente a represalias por reclamar derechos y la importancia de los permisos retribuidos como herramienta de protección de la salud y los cuidados.

Porque conocer nuestros derechos es también una forma de defensa colectiva. Frente a los abusos, la desinformación y las represalias, la organización y el conocimiento siguen siendo herramientas esenciales para proteger la dignidad laboral.

📄 Puedes leer y descargar el boletín completo a continuación.