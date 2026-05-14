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Boletín de Jurídico-sindical nº26

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  • 14/05/2026

Ya disponible el nuevo número de Letras Jurídicas, el boletín jurídico-sindical de CGT Andalucía, correspondiente al mes de mayo de 2026. Un espacio pensado para acercar resoluciones judiciales y derechos laborales a la realidad cotidiana de la clase trabajadora, con un lenguaje claro, útil y accesible.

En este número abordamos cuestiones fundamentales que afectan directamente al día a día en los centros de trabajo: el derecho a cobrar correctamente el descanso semanal en el finiquito, los límites empresariales frente a los permisos por hospitalización, la protección frente a represalias por reclamar derechos y la importancia de los permisos retribuidos como herramienta de protección de la salud y los cuidados.

Porque conocer nuestros derechos es también una forma de defensa colectiva. Frente a los abusos, la desinformación y las represalias, la organización y el conocimiento siguen siendo herramientas esenciales para proteger la dignidad laboral.

📄 Puedes leer y descargar el boletín completo a continuación.

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SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

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