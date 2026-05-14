CORREOS, situación intolerable ante las elecciones andaluzas

Hace más de 1 semana comunicamos a Correos la situación que se estaba produciendo en las unidades de reparto, y cómo se estaban dando instrucciones que nada tenían que ver con la orden establecida desde Madrid por la Dirección de Correos de cara a las elecciones andaluzas.

Además mantuvimos una reunión informal de casi 1 hora con la máxima Jefatura de Relaciones Laborales Andalucía para explicar la diversidad de situaciones ilegales e irregulares que se estaban produciendo, advirtiendo de que eso debía de parar inmediatamente.

Sin embargo, la cosa no ha parado sino que ha ido a peor ante esta realidad hemos presentado denuncia en Inspección de Trabajo así como a la Junta Electoral Central.

Recordamos a l@s compañer@s que no nos pueden obligar a echar horas ilegales. Si no no son recogidas como horas extras o complementarias, se está incumpliendo la Ley. Además, NO es responsabilidad nuestra que se quede parte de los envíos electorales sin repartir, debido a que no han querido ni contratar ni dedicar dinero a horas extras o complementarias.

Todo esto resulta especialmente sospechoso si tenemos en cuenta que se ha aprobado una partida millonaria extraordinaria por parte del Gobierno para las elecciones andaluzas.

No podemos por tanto evitar preguntarnos ¿a dónde va ese dinero que debía ir a los trabajador@s?

Animamos a l@s compañer@s a ponerse en contacto con nosotr@s si están dispuestos a declarar como testigos de las infracciones que se están produciendo en sus unidades.

13 de Mayo de 2026

CGT Correos Sevilla

SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

