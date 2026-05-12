Antifascistas siempre.

  • 12/05/2026

Una camiseta con un lema que desafía al fascismo. Una camiseta que podría haber llevado cualquiera que cree en un mundo mejor. En un mundo sin ricos jugando a la guerra, asesinando y violando niños impunemente. En un mundo donde la sanidad es para todos y por todos, sin mirar su coste. Donde nuestros hijos e hijas pueden estudiar sin precariedad y sin favorecer a grandes empresas privadas. No le han dado una cobarde paliza entre seis a Pablo. Lo que vemos es como se cristaliza el fanatismo, el odio, el clasismo, el patriarcado, el colonialismo y el capital en un cuerpo que expresaba disidencia a todos esos pilares que sostienen este mundo cruel y quejumbroso. Y vemos como usan todo su criminal potencial para torturarnos, agredirnos y violentarnos de todas las maneras que saben. Pero nosotras también somos parte de ese mundo y no vamos a consentir que piensen que pueden abusar y violentar nuestros cuerpos o acallar y cambiar nuestras ideas con está brutal paliza. Nuestros cuerpos no son territorio disponible para su violencia, y por más que nos peguen, nuestras ideas no serán corregidas a golpes. No vamos a aceptar el relato que reduce esto a un hecho aislado ni a una simple agresión entre individuos. Ya estamos acostumbradas a ver cómo se comporta este sistema y lo que le hace a la gente. Por eso, seguiremos organizadas, seguiremos siendo sororas, seguiremos solidarizándonos, porque todas somos unas bitches antifascist nuestra respuesta será colectiva. Nos tendréis enfrente. SIEMPRE.

SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

