La voz de las trabajadoras del SAD llega al Parlamento Europeo

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla queremos anunciar nuestra participación en el evento europeo “Trabajo decente para todas: avanzar en los derechos de las trabajadoras del hogar en la UE”, que está teniendo lugar estos días, 11 y 12 de mayo.

Acudiremos a este encuentro para dar voz a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un sector esencial y profundamente feminizado que continúa sosteniendo los cuidados en condiciones marcadas por la precariedad, la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento institucional.

Nuestra compañera Ana Richarte Quero asistirá en representación de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, llevando las reivindicaciones de miles de auxiliares que cada día garantizan una atención digna a las personas dependientes, pese al abandono sistemático que sufre el sector.

Consideramos fundamental que la realidad del SAD esté presente en los espacios políticos y europeos donde se debaten los derechos laborales y sociales de las trabajadoras de los cuidados. No puede hablarse de trabajo decente mientras continúen existiendo licitaciones a la baja, salarios insuficientes, jornadas imposibles y una falta de protección real para quienes cuidan.

Seguiremos defendiendo un modelo de cuidados digno, público y de calidad, donde las trabajadoras sean escuchadas y respetadas como merecen.

Porque cuidar también es trabajar.

Porque sin las trabajadoras del SAD, todo se detiene.