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1 de MAYO, REIVINDICACION, LUCHA y HOMENAJE a los/as BUZOS PROFESIONALES PERDIDOS.

Felix-Potenciano_web
  • 03/05/2026

El 1 de mayo es un día de homenaje a los 8 mártires de Chicago, un día de reivindicaciones laborales, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. En este día tan emotivo y significativo de la lucha obrera, daremos visibilidad al colectivo del buceo profesional, homenajeando a los/as compañeros/as que dejaron su vida o parte de ella bajo el agua mientras trabajaban en inmersión.

El pasado 1 de mayo reivindicamos una vez más:

  • Coeficientes reductores para la jubilación justos, coherentes, sin discriminaciones en el sector y con retroactividad desde el inicio de la vida laboral del buzo profesional.

En este día, los representantes políticos deben conocer a un grupo muy selecto que atiende a nombres tales como: enfermedades descompresivas, ahogamientos, barotraumas de oído, atrapamientos, hipotermias, embolias, intoxicación por gases, mutilaciones, sobrepresión pulmonar, hipoacusias y alteraciones psicológicas. Todos estos agentes, desconocidos en mayor o menor medida para la clase política, son los causantes de muchas vidas perdidas en inmersión y, debido al raquítico 0,15 de coeficiente reductor para la jubilación que el Gobierno nos implantó, no obtendremos una jubilación con la dignidad física merecida, quedando condenados a no terminar nuestra trayectoria laboral o a hacerlo sumidos en la invalidez, o incluso a morir trabajando.

CGT Mar y Puertos, amparada por la razón y el derecho, reclama al poder legislativo en este 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, que se lo vuelvan a replantear, que lo debatan, que lo valoren; que no nos arrojen migajas, que tomen conciencia y apliquen al buceo profesional el merecido 0,40 de coeficiente reductor para la jubilación. Son ya demasiadas lágrimas ahogadas.

En sus manos queda que tengamos justicia laboral.

Fdo.: Félix Potenciano Aguilera
Coordinador Estatal de Acuicultura y Buceo Profesional del S. P. de Mar y Puertos de CGT

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La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

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