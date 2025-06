CGT denuncia el grave deterioro del INFOCA y la dejadez de la Agencia de Emergencias de Andalucía

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) lamentamos profundamente que todas las advertencias que venimos realizando se estén cumpliendo.

La Agencia de Emergencias de Andalucía navega a la deriva, sin un liderazgo claro que tome las riendas de una situación que pone en serio riesgo tanto a las personas trabajadoras del dispositivo INFOCA como al patrimonio natural andaluz.

Afrontamos una campaña de alto riesgo con una plantilla incompleta, sin bolsa de empleo operativa para cubrir bajas, vacantes y otras necesidades básicas del operativo. Como ejemplo alarmante, el personal recientemente incorporado con contrato fijo, tras superar la última OPE, aún no ha pasado el reconocimiento médico obligatorio y va a ser destinado directamente a primera línea sin haber tenido contacto previo con sus equipos ni conocer las dinámicas del trabajo, en situaciones de máxima exigencia y riesgo.

A esta grave deficiencia se suma la adjudicación de 102 furgonetas que no cumplen con los pliegos de contratación ni con las prescripciones técnicas para las que fueron destinadas. Estos vehículos no están preparados para acceder a terrenos forestales y su uso pone en peligro la seguridad de más de 700 bomberos forestales. Pese a ello, la Agencia aún no ha emitido protocolo alguno sobre sus limitaciones, trasladando la responsabilidad a jefes de grupo, técnicos y conductores.

Desde CGT hemos interpuesto ya una querella criminal y una denuncia ante la Inspección de Trabajo, pues para nosotras la integridad de nuestros compañeros está por encima de todo.

Esta situación constituye una clara negligencia por parte de la recientemente creada Agencia de Emergencias de Andalucía, de sus responsables, así como del Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

La falta de previsión, transparencia y planificación evidencia la inmadurez del nuevo organismo para asumir sus funciones, algo que desde CGT llevamos meses denunciando y que tememos pueda desembocar en consecuencias irreparables.

Por otro lado, sigue siendo patente el descontento del personal del INFOCA. Llevan años sin percibir el complemento de antigüedad que les corresponde, y su conciliación familiar se ve comprometida por la ausencia de concursos internos de traslado y promoción, paralizados desde hace más de tres años, a pesar de que deberían convocarse anualmente. Esta situación ya ha sido denunciada y ganada por CGT en los tribunales, quedando pendiente la ejecución de la sentencia.

Es evidente que el dispositivo INFOCA atraviesa uno de los peores momentos de su historia. El silencio y la indiferencia de los responsables políticos no les eximirá de rendir cuentas. Desde CGT utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para depurar responsabilidades y exigir soluciones inmediatas.



Javier Sánchez Téllez

Secretaría General CGT EMA INFOCA