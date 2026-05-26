Abogando al desastre, INFOCA en declive.

Se ha acerca el Alto Riesgo en Andalucía, y todas las estadísticas apuntan a un verano con bastantes incendios forestales. La climatología cada vez más brusca y la cantidad de combustible disponible en el monte, pronostican un Alto Riesgo de Incendios con bastantes incidencias.

A pesar de ser un año de lluvias copiosas, tan solo en el mes de Mayo, hemos tenido 14 Incendios forestales de cierta relevancia. La corona se la está llevando el incendio aún activo, de Almonte.

El peor enemigo de una emergencia es la improvisación, y en eso, parece ser que es por lo que está destacando la Gerencia de la recientemente creada EMA y de la cual presume el Consejero Antonio Sanz.

Mientras el Parque Nacional de Doñana arde sin control, el dispositivo INFOCA está desmantelado, más de 400 vacantes sin cubrir, y otras cientas de interinidades están de igual manera. Tampoco está previsto cubrirlas todas antes del Alto Riesgo. Los medios que actúan en el incendio lo hacen incompletos, teniéndose en algunos casos, que juntarse varios para llegar al número mínimo de intervinientes para poder actuar, respetando el protocolo de intervención que la misma Agencia tiene por seguridad. Así mismo, hemos podido controlar que varios medios que iban en los vehículos Ford Tourneo Custom, al incendio, se han quedado varadas en la arena. Desde CGT tenemos demandada esta licitación, por no respetar las prescripciones técnicas para su contratación, y a la vista está, la eficacia de estos vehículos, que solo hacen de poner en peligro la vida de los Bomberos Forestales de INFOCA.

Sin ir más lejos, en la primera madrugada del Incendio Forestal de Doñana, tan solo intervenían dos autobombas, a la vez que el avituallamiento no llegaba para abastecer a los Bomberos Forestales que se dejaban la piel en salvar nuestro patrimonio natural.

Otra consecuencia que padecen los trabajadores de INFOCA, es el incremento de la jornada laboral a causa de la falta de personal. Hasta 20 horas se echaron en el primer día del Incendio de Almonte, por parte de algunos intervinientes, por no tener relevos.

Mientras todo esto pasa, INFOCA mantiene al personal destinado a la Extinción de Incendios, haciendo labores preventivas o trabajos forestales, en el medio natural. Cosa que ya venimos avisando, que es una temeridad, debido a las circunstancias en las que se encuentra el monte, y la dificultad en cuanto a personal que pueda actuar en los incendios forestales, en caso de que surja un gran Incendio Forestal o varios incendios forestales de manera simultánea, lo que dificultaría mucho su extinción temprana, causando más daño de lo que se produciría en caso de que se hiciera la gestión del personal de INFOCA de manera cautelosa y precavida.

Podíamos seguir en un sin fin de problemáticas, las cuales se enfrenta los Bomberos Forestales, como la falta de stock de material y EPIs que dificultan nuestro trabajo, o la conciliación familiar que hace que la situación en muchos casos sea insostenible.

Aún así, desde CGT queremos dejar constancia, que el mayor enemigo de los Bomberos Forestales de Andalucia, no son los Incendios Forestales, si no la dejadez institucional del Dispositivo, que pone en grave riesgo a los compañeros y a nuestro entorno natural.