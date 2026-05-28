CGT supera el 10 % de representación y consolida su crecimiento en VEIASA

La Sección Sindical Autonómica de CGT en VEIASA se reunió recientemente en el local de CGT Antequera para coordinar el trabajo sindical que la organización desarrolla en los distintos centros de trabajo repartidos por Andalucía.

Durante el encuentro se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la acción sindical, la coordinación entre delegados y delegadas y las líneas de trabajo futuras para continuar fortaleciendo la presencia de CGT en toda la comunidad autónoma.

La reunión se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la organización. Como muestra de esta evolución, en fechas recientes CGT ha obtenido importantes resultados electorales en distintos procesos celebrados en la provincia de Cádiz.

En las elecciones sindicales de la ITV de Jerez, la candidatura de CGT obtuvo un respaldo mayoritario entre el personal de inspección, alcanzando el 88,64 % de los votos emitidos en este colectivo. Asimismo, en las elecciones al Comité Provincial de Cádiz, CGT se convirtió en la fuerza sindical más votada, obteniendo 57 votos y 4 delegados.

Estos resultados son solo algunos ejemplos del avance que la organización viene experimentando en diferentes centros de trabajo, fruto del trabajo constante de sus delegados y delegadas y de la confianza depositada por una parte cada vez mayor de la plantilla.

Gracias a esta evolución, CGT ya supera el 10 % de representación sindical, consolidándose como una organización cada vez más implantada y con mayor capacidad para defender los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores.

Desde CGT seguiremos apostando por un sindicalismo participativo, independiente y combativo, basado en la implicación directa de la plantilla y en la defensa firme de unas condiciones laborales dignas para todos y todas.