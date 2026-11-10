CGT denuncia que Acerinox pretende dejar fuera de la huelga general del 11N al turno de noch

CGT Acerinox Europa denuncia que la empresa pretende imponer unilateralmente un horario de finalización de la huelga general del 11 de noviembre que contradice los términos de la convocatoria registrada oficialmente.

Los Barrios (Cádiz), 10 de noviembre de 2026.

¡EL DERECHO A LA HUELGA NO LO DECIDE LA EMPRESA!

La Sección Sindical de CGT en Acerinox Europa denuncia un nuevo intento de la dirección empresarial de interferir en el ejercicio de los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Con motivo de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, la Dirección de Recursos Humanos de Acerinox ha comunicado a la plantilla que la huelga finalizaría a las 22:00 horas del mismo día, dejando aparentemente fuera al turno de noche.

Sin embargo, la convocatoria registrada oficialmente el 13 de octubre de 2026 establece expresamente que, en las empresas con turnos rotativos, la huelga se extiende al último turno que comience el día 11, hasta su finalización al día siguiente.

Por tanto, el turno de noche de Acerinox Europa, comprendido entre las 22:00 horas del 11 de noviembre y las 06:00 horas del día 12, está íntegramente incluido en la convocatoria de huelga de CGT.

Los derechos laborales no están sujetos a la voluntad de la empresa

Desde CGT rechazamos que una compañía de la dimensión de Acerinox pretenda establecer sus propios límites a una convocatoria de huelga legalmente presentada.

La dirección de una empresa no puede decidir cuándo comienza o termina el derecho a la huelga de sus trabajadores y trabajadoras.

Este tipo de comunicaciones pueden generar confusión, desinformación e inseguridad entre la plantilla, dificultando el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.

Resulta especialmente grave que, ante una convocatoria de huelga general, la respuesta empresarial sea comunicar unos horarios que contradicen lo establecido expresamente en el preaviso.

¡Ni un paso atrás en la defensa del derecho a la huelga!

Desde CGT Acerinox Europa advertimos de que no vamos a permitir que se recorten los derechos de la plantilla mediante interpretaciones unilaterales de la empresa.

Defenderemos el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga general, independientemente de su turno, y acudiremos a los organismos competentes ante cualquier actuación que pueda vulnerarlo.

La huelga es una herramienta fundamental de lucha de la clase trabajadora. No es un permiso que tengamos que solicitar ni una concesión que las empresas puedan administrar a su antojo.

Este 11 de noviembre, también en el turno de noche, tenemos derecho a parar.

¡LA HUELGA ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO!

¡11 DE NOVIEMBRE, HUELGA GENERAL!

Sección Sindical de CGT Acerinox Europa