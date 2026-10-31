NO VAMOS A ESPERAR AL SIGUIENTE ACCIDENTE

Tras los accidentes de Adamuz y Gélida dijimos que el ferrocarril no podía seguir esperando a que ocurriera una tragedia para hablar de seguridad. Meses después, el grave accidente de Urda vuelve a situarnos ante una realidad que no podemos ignorar.

El problema sigue siendo el modelo

Lo dijimos entonces y lo seguimos diciendo ahora: el ferrocarril no se arregla a trozos.

Cuando se pierde experiencia sin garantizar un relevo adecuado, se debilita el sistema.

Cuando faltan plantillas y medios, se debilita el sistema.

Cuando se normaliza trabajar con averías y situaciones degradadas, se debilita el sistema.

Cuando el mantenimiento se externaliza y las responsabilidades se reparten entre cada vez más empresas privadas, se debilita el sistema.

Cuando las condiciones de trabajo obligan a sostener la seguridad a base de profesionalidad, sobrecarga y esfuerzo individual, también se debilita el sistema.

Por eso no queremos otro acuerdo de pacotilla como el que, tras el accidente de Adamuz, se pactó en las huelgas de febrero entre el sindicato de maquinistas, CCOO, UGT y el Ministerio, a espaldas de CGT, de las plantillas ferroviarias y de la ciudadanía. Aquel acuerdo dio un papel mojado al ministro, con declaraciones de intenciones, grupos de trabajo, reuniones y medidas parciales que vuelven a dejar los problemas para mañana.

Queremos un ferrocarril seguro y público, con plantillas suficientes, formación y experiencia adecuadas, inversión real en mantenimiento y el fin de la subcontratación. Reclamamos recuperar cargas de trabajo, contar con medios para trabajar en condiciones normales y responder cuando dejan de serlo, y establecer una regulación efectiva de la fatiga, los tiempos de actividad y los descansos.

Volvemos a la huelga, aunque nuevamente sea en solitario. Alguna vez dejaremos de ser ignorados.

Adamuz y Gélida nos llevaron a movilizarnos porque entendimos que aquello no podía abordarse desde un único colectivo ni desde una única empresa. Urda no cambia ese planteamiento: lo refuerza.

El SFF-CGT inicia los procedimientos legales

Ante esta situación, no podemos demorarnos más. El SFF-CGT ha iniciado los procedimientos legales para convocar huelgas en el ferrocarril y exigir medidas reales que afronten los problemas que llevamos demasiado tiempo señalando.

Instamos al resto de fuerzas sindicales a recapacitar y unirse a esta movilización en defensa de la plantilla y del ferrocarril. No es solo la voluntad de nuestra afiliación: es el clamor de las plantillas de todas las empresas ferroviarias.

La seguridad no se construye echándose una foto con el ministro de Transportes ni anunciando parches después de cada accidente para bajar el soufflé. Se construye con plantillas, recursos, formación, experiencia, mantenimiento y unas condiciones de trabajo que permitan a quienes sostienen el ferrocarril hacerlo con garantías.

SFF-CGT, por el futuro del ferrocarril.