CGT consigue que Inspección de Trabajo requiera a MKTO CATAL IMPORTACIONES el pago de atrasos y la aplicación del convenio de Artes Gráficas

La denuncia de CGT consigue que Inspección de Trabajo requiera a la empresa el pago de los complementos de baja médica pendientes del anterior convenio y la aplicación del nuevo Convenio Estatal de Artes Gráficas. ¡Organizarse y luchar da resultados!

La organización y la acción sindical vuelven a demostrar que son herramientas fundamentales para defender los derechos de la clase trabajadora. Una denuncia presentada por CGT ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería contra MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. ha permitido constatar importantes incumplimientos laborales y obtener requerimientos expresos a la empresa.

Ocho meses de complementos de baja médica impagados

La Inspección de Trabajo ha constatado el impago del complemento de incapacidad temporal por contingencias comunes que reconocía el artículo 31 del anterior Convenio de Dependencia Mercantil de Almería.

La actuación inspectora reconoce que se trata de un derecho establecido en convenio colectivo que la empresa no podía eliminar unilateralmente. Por ello, requiere a MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. el abono de las cantidades pendientes correspondientes a los ocho meses comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2026, y fija noviembre de 2026 como plazo para hacer efectivo el pago.

Son ocho meses de cantidades pendientes que la plantilla ha tenido que reclamar para que se reconozcan sus derechos.

Inspección determina que se aplicaba un convenio incorrecto

Otro de los resultados más importantes de la denuncia es la determinación del convenio colectivo que corresponde a la actividad de la empresa.

Hasta ahora, MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. aplicaba el Convenio de Dependencia Mercantil de la provincia de Almería. Sin embargo, tras analizar la actividad productiva, los puestos de trabajo y la organización del trabajo, la Inspección determina que corresponde aplicar el Convenio Estatal de Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares.

El informe fundamenta esta decisión en que toda la plantilla pertenece al mismo ciclo productivo, relacionado con actividades de estampación, serigrafiado e impresión. Por ello, requiere a la empresa la aplicación del nuevo convenio a partir del 1 de octubre de 2026.

También deberán adecuarse las categorías profesionales

La Inspección señala que la empresa deberá asignar a cada persona trabajadora una categoría profesional equivalente dentro del nuevo convenio, respetando los grupos profesionales y teniendo en cuenta las funciones que realmente desempeña.

El cambio de convenio debe ir acompañado, por tanto, de la correspondiente adecuación de la clasificación profesional de la plantilla.

La organización sindical consigue resultados

Esta actuación demuestra la importancia de la organización colectiva y de la denuncia sindical frente a los incumplimientos empresariales.

No hablamos de concesiones de la empresa, sino de derechos laborales que deben respetarse. Ha sido necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo para constatar los incumplimientos y requerir las medidas correspondientes.

Desde CGT seguiremos defendiendo que ningún derecho se quede sobre el papel y que las empresas cumplan con sus obligaciones.

Porque cuando la plantilla se organiza, reclama y lucha, se consiguen avances.

🔴⚫ CGT DENUNCIA. CGT LUCHA. CGT CONSIGUE RESULTADOS.

¡LOS DERECHOS NO SE REGALAN, SE DEFIENDEN!